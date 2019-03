El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, reveló que parte de la oposición no acompaña el juicio político al contralor Enrique García porque su reemplazante será un colorado.

En charla con la prensa, el senador oficialista Silvio Ovelar mencionó que ayer martes se decidió en mesa directiva dejar a cargo de las bancadas del Senado la definición del caso del contralor Enrique García, quien fue acusado por la Cámara de Diputados por su participación en el caso Ivesur.

“Por ahora no veo que haya números, porque muchas veces las coyunturas son especiales”, reveló sobre si considera que se sacará del cargo a la autoridad.

Ovelar explicó que parte de la oposición en el Senado no desea que el subcontralor Camilo Benítez suba como contralor por el simple hecho de ser colorado, por lo que estaría buscando sacarlo también del ruedo, pese a no haber cometido ninguna irregularidad en su gestión.

En ese sentido, el titular de la Cámara Alta reconoció que priman los intereses políticos en este caso. “Aquí hay un juego de intereses”, reveló.

CASO BACCHETTA

Por otra parte manifestó que su colega Enrique Bacchetta no puede ser echado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya que la propia Constitución Nacional no permite que sea sacado, sino que queda a consideración del mismo renunciar o no.

“No hay argumentos para sacarlo. Solo será por una decisión personal. La Constitución es clara y existe un fallo judicial (que salió a favor de otro legislador a quien pretendieron echar en el pasado). Nosotros no podemos quitarle la investidura, porque no existe el tráfico de influencias. No creo que renuncie, mañana hará su descargo ante el pleno”, dijo.

Parte de la ciudadanía exige que Bacchetta salga del Jurado luego de haber defendido públicamente al diputado preso Ulises Quintana, quien está afrontando un proceso judicial.