En charla con la radio Monumental, el senador Blas Llano anunció que hoy tendrá una reunión con Fernando Lugo y Sixto Pereira, del Frente Guasu, de cara a una concertación para el 2023. También adelantó que el 12 de diciembre habrá un encuentro en Misiones y que pretenden contar con la presencia de vuelta de Lugo, y además de Salyn Buzarquis, Luis Yd, Kattya González, Carlos Mateo Balmelli, Martín Burt, entre otros.

Días atrás, Llano ya fue articulador de una reunión en Coronel Bogado, en la cual participó el empresario Norman Harrison para ser un potencial candidato presidencial por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Se debe abrir un espacio político de análisis, debate, opiniones, propuestas en todos los sectores de la oposición. Los que tengan aspiraciones por supuesto deben tener ese espacio para competir democráticamente. La chapa de la oposición debe salir de una consulta popular y no elección a dedo de la cúpula partidaria, para que nadie se sienta excluido”, explicó.

Resaltó que antes de hablar de figuras para la chapa presidencial, se debe elaborar un cronograma y proyecto de Gobierno. “Hay que encontrar la fórmula y ver el mecanismo de lograr la unidad en la oposición, eso no se logra con que yo tengo el partido más grande o soy el mejor candidato, sino que hay que construir confianza en medio de las diferencias”, alegó.

Consultado sobre la presencia de Norman Harrison y su posible candidatura, Llano respondió que “yo no sé si Norman quiere ser o no candidato, nosotros no hablamos de eso, porque será anteponer la carreta ante de los bueyes y eso siempre resulta un fracaso”. Sin embargo, reconoció que tanto él como otro político “está en todo su derecho de probar el cuerpito para una eventual concertación de cara al 2023” porque “nadie es el dueño de ese espacio” y no existen prerrequisitos. “Ya depende exclusivamente de él (si quiere ser candidato)”, agregó.

Blas Llano además resaltó que otras figuras que adelantaron su interés de pujar por la presidencia son Kattya González (PEN), Carlos Rejala (Hagamos) y Efraín Alegre (PLRA). “Nosotros no estamos articulando algo como para dejarle luego afuera, sino que al contrario, dar todas las garantías de que la selección de la chapa tendrá amplio consenso”, indicó.

QUIÉN ES NORMAN HARRISON

Norman Harrison fue tesorero de la campaña de Paraguay Alegre en el 2013 y también de la Alianza GANAR en el 2018. En los últimos años ha adquirido varios medios de comunicación, la Megacadena de Comunicación, que incluyen 1º de Marzo, Canal 100, Radio Latina y el canal PRO, último medio que pasó al grupo.

Tiene una página web con su nombre, donde aparece su imagen con la frase: “Pasión, perseverancia y trabajo en equipo son las puertas al éxito”.

Según su página, tiene 50 años, es asunceno y un empresario con actividad en múltiples industrias como aseguradoras, industria farmacéutica y recientemente ingresó de forma agresiva a rubro de los medios de comunicación, con un total de 6 medios incluyendo canales de televisión por cable, radios AM y FM y un portal digital.

En la página destaca que posee más de 17 empresas que generan más de 700 puestos de trabajo de forma directa en el Paraguay, estas “son impulsadas por valores sólidos como honestidad y transparencia, integridad y un compromiso enorme por el trabajo como con el país”.

Además allí están publicadas las diferentes entrevistas realizadas a los medios de comunicación.