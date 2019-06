El senador Paraguayo Cubas generó una situación extraña antes del inicio de la sesión preparatoria para la elección de la próxima Mesa Directiva de la Cámara Alta. Este jueves volvió el polémico político al ruedo tras cumplir los 60 días de suspensión por sus improperios lanzados durante las sesiones del Senado.

El legislador primeramente charló con la prensa y reconoció que no puede controlar su “lengua”, pero prometió que tratará de regularse, ya que muchos niños lo siguen y emulan sus peculiares actuaciones.

“Yo voy directamente al precipicio o al Edén en CDE, reconozco que no puedo controlar mi lengua. Los niños me abrazan y me preguntan cosas en la calle, como por qué no tengo pelos… por ellos voy a regular un poquito”, dijo al respecto.

Como primera medida ya presentó un proyecto de resolución para sacarle el título de honorable a la Cámara de Senadores y anunció que solicitará la pérdida de investidura del colorado Javier Zacarías Irún.

El momento llamativo de la jornada se dio cuando también hizo de periodista y comenzó a entrevistar a Silvio Ovelar con los demás comunicadores. En ese sentido preguntó -a los gritos- a cuántos legisladores raboneros sancionó. “Estoy en mi carácter de periodista y responda mi pregunta”, dijo. Sin embargo, el titular del Congreso no respondió el cuestionamiento.

Payo se presentó en el ámbito parlamentario con un celular en mano, haciendo una transmisión en sus redes sociales, y con el micrófono del canal Lobo.