Durante su defensa ante sus colegas en la sesión del Senado, el congresista colorado Víctor Bogado sostuvo que ABC Color impuso su poderío y presionó para que sea condenado por la justicia.

“Mi gran pecado nunca se me perdonó, sufrí una persecución miserable de este medio que ya maneja la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, al Poder Judicial, con sus tapas. Ellos manejan la información, ellos manejan las sentencias judiciales y nosotros somos todos pelotudos acá”, dijo.

Bogado sostuvo que actualmente dicho medio posee el poder en la era de la posverdad, donde se instalan mentiras mediante la agenda mediática.

“Estamos alterando todo el ordenamiento jurídico de nuestro país porque ya maneja (ABC Color) el Ministerio Público, el Poder Judicial, las decisiones de los ministros, hasta del Presidente de la República”, lanzó en otro momento.

Reiteró que fue condenado por la presión mediática, porque dos jueces no soportaron y lo hallaron culpable, mientras que el tercero decidió absolverlo.

En otro momento aseguró que nunca traficó influencias y que tampoco trató mal a nadie.

“Ustedes son libres de votar (como consideren mejor), yo soy inocente y voy a defender mi verdad el resto de mi vida. Yo voy a seguir en política y una banca a mí no me condiciona a seguir haciendo política. Me eligieron más de 50.000 compatriotas. Me debo a ellos”, indicó a sus colegas.

A los nuevos congresistas dijo que la política es ingrata, pero que “somos toditos goma de mascar, porque cuando nos sacan todo lo dulce, nos escupen”.