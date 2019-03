El presidente de la ANR, Pedro Alliana, cuestionó duramente la aparente irregular convención realizada el pasado sábado, por haber cerrado las puertas a los jóvenes, y alegó que la antigüedad no es sinónimo de ser un buen colorado.

En conversación con la radio 970 AM, el diputado Pedro Alliana, quien llegó al país al tener un permiso de 10 días para luego volver al Brasil para seguir su quimioterapia, manifestó estar en total desacuerdo con lo resuelto en la última convención colorada.

“Yo no estoy de acuerdo con cerrarle la puerta a los jóvenes. Vamos a hacer una reunión con la Comisión Ejecutiva y vamos a analizar lo de la convención del sábado. Estamos volviendo al siglo pasado, cuando en realidad tenemos que aggionarnos a los nuevos tiempos, buscar modernizarnos y dar oportunidad a jóvenes brillantes, no fue la decisión acertada de los convencionales”, indicó.

Reveló que muchos convencionales no estaban de acuerdo con la decisión, pero que tuvieron que aprobar ya que fue un pedido de los líderes. “Acá se movieron diputados, gobernadores y dirigentes”, aseveró.

Para Alliana no se reunieron los requisitos para que sea una convención propiamente, teniendo especial referencia que ninguno del Tribunal Electoral Partidario (TEP) estaba en sintonía con este encuentro.

Durante la entrevista radial, el legislador señaló que los años en el partido político no conllevan a que sea un buen colorado o buena persona. “Hay muchos correligionarios con tanta trayectoria y que luego fueron a traicionar al partido, se volvieron ricos, multimillonarios, pero nada para el partido. Para mí, la antigüedad no es sinónimo de buen coloradismo y buen paraguayo”, dijo.

Por último remarcó que actualmente los jóvenes ya no deciden pertenecer a algún partido político por orden de su familia o tradición, sino que cada uno opta por lo que su ideología le indique.

CONVENCIÓN MAU

Algunos aspectos “ignorados” por los supuestos convencionales reunidos en la Junta de Gobierno, el pasado sábado, a fin de imponer nuevamente el régimen de antigüedad instituido en 1992 son: No comunicaron en tiempo y forma, las acreditaciones no estuvieron a cargo del TEP, el evento no estuvo presidido por el presidente o vicepresidentes del partido, ni alcanzaron la mayoría absoluta de 2/3.