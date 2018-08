Pedro Alliana, titular del Partido Colorado, expresó que los discursos de Mario Abdo fueron “incoherentes” y que este Gobierno no cumplió con lo que prometió; primero de conformar un gabinete colorado y luego de coordinar acciones de gobierno con el partido.

“Hoy, el Ministerio de Salud esta siendo manejado por zurdos, y yo tengo que decir como colorado, tengo que defender, le guste a quién le guste, que él dijo que iba a gobernar con colorados”, manifestó Pedro Alliana tras su visita a los estudios de la 970 AM.

Añadió que Colorado Añetete cuestionó mucho a Honor Colorado por no darle el espacio que ellos se merecían, a pesar de no estar trabajando por el sector político, y aún así Cartes trató de darle su lugar dentro de la ANR. “Honor Colorado siempre le abrió las puertas al movimiento Colorado Añetete, siempre se dio todo para que el Partido Colorado llegue, pero no hubo reciprocidad de parte de ellos nunca, solamente para ganar las elecciones generales”, apuntó.

Dijo que la situación interna de la ANR es igual a la vivida en el 2015, luego de las internas coloradas en las que Abdo perdió en las urnas ante el mismo Alliana, tras lo cual se alejaron de la matriz republicana. “Nosotros estamos con la conciencia tranquila de que cumplimos con el partido y nuestro rol de candidato mas allá de que nos critiquen”, sostuvo el diputado pilarense.

El titular partidario manifestó que la oportunidad de coordinar las acciones con el gobierno debía haber sido la convocatoria a una mesa de diálogo para una reforma constitucional, como primeramente estuvo planteada por un viceministro. “Nosotros esperábamos una conversación: ‘sabes que tenemos interés de convocar ya a los otros partidos políticos para que se dé esta conversación a través de la Junta de Gobierno’. Nosotros nunca pero nunca le cerramos a ellos, ellos no aparecieron”, acotó.

Por último, el diputado indicó que durante este tiempo se ha encargado de buscar la unidad dentro de las filas partidarias, sin embargo no ha encontrado voluntad por parte de Añetete. “Tuvimos que tragarnos nuestro orgullo, que dentro de todo está bien también, pero quieren instalar de que yo otra vez tengo que ser la herramienta de la unidad, pero si no hay voluntad de las partes no se puede”, sentenció.