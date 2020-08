Por Brian Vicésar

La politóloga Érica Imbrogiano Pereira, presidenta de la consultora MultiTarget S.A, hizo un análisis de la situación política en nuestro país, en torno a la pandemia del coronavirus. En ese sentido, remarca que actualmente existe un divorcio ciudadano y político, porque mientras el pueblo desea más firmeza y transparencia de parte de sus autoridades, éstas en cambio generan desilusión y hartazgo.

Al parecer de Imbrogiano, el reto de la clase política es volver a conectar con la ciudadanía, por lo tanto debe buscar la manera de dar soluciones y construirse en un actor en el cual la gente pueda volver a creer.

La experta visualiza que se vienen muchos retos por delante y un clima político más conflictivo en el Paraguay post Covid.





¿Cuál es la lectura que le da a la situación política en medio de la actual crisis económica y sanitaria?

Veo sectores del Partido Colorado buscando su supervivencia política para intentar pacificar un frente interno, pero se están olvidando del tercer espacio que lo integran afiliados que no están con ninguno de los dos movimientos principales y manifiestan su nivel de descontento con la actual dirigencia.

Veo una oposición que ha ido levantando temas que van siendo visualizados por los medios con apoyo “virtual ciudadano” por encima de iniciativas de la clase política: como han sido los temas de la supuesta sobrefacturación en el consumo de la ANDE, la denuncia del sobrecosto y la calidad de los insumos médicos vía China, la poca ejecución del presupuesto de Salud y el caso de Petropar que generaron la indignación ciudadana y ahora se suma el tema de Ciudad del Este que comienza a tomar las calles, así como los reclamos de otros sectores que se han ido manifestando en Asunción, que también están en una profunda crisis económica.

Que tomen las calles es preocupante, pero es un derecho que debe ser respetado en democracia y aún en pandemia. Esto también nos indica que actualmente existen sectores que no están siendo escuchados y que se están tomando medidas, o por el contrario, no se están tomando medidas que los incluyan y logren encauzar su situación crítica. La pregunta es, ¿podés contener a sectores que siempre han estado acostumbrados a trabajar con programas de asistencialismo? ¿Cómo los ayudamos para que no se detone otra crisis?

En el último estudio de opinión pública que sacamos identificamos que casi un 50% de las personas consultadas manifestaron que la situación de crisis sanitaria y aislamiento social les he generado una disminución de sus ingresos y este segmento específico indicó sentirse preocupado, estresado, deprimido por toda esta situación. Si identificás que hay un segmento que se siente de esta manera, entonces desde el Gobierno tenés que pensar cómo va a ser el abordaje. Así también, si estás en la clase política, tenés que pensar cómo construirte en un actor en el cual la gente pueda creer. Hoy la ciudadanía percibe poca credibilidad en el manejo transparente del dinero público y eso genera un fuerte descontento social y descreimiento hacia la clase política.





¿Qué esperan los ciudadanos de sus representantes en este crucial momento?

Hoy la ciudadanía espera más que nunca transparencia, rendición de cuentas del correcto uso del dinero público y sobre todo castigo a los corruptos y que termine la impunidad.

Así también desea liderazgos claros, firmes, coherentes y buscan líderes con valores que los escuchen y que luchen por ellos. Ellos quieren sentirse orgullosos de sus representantes, ese es el político ideal que ellos buscan y por sobre todo que estén preparados para la función que están ejerciendo y si no están preparados que se rodeen de los mejores.

Hoy por el contrario existe una desilusión, hartazgo y sentimiento de no representación y que los políticos tradicionales sólo se representan a ellos y a sus intereses.





¿Los políticos supieron adaptar sus discursos y actuaciones a las necesidades actuales?

Actualmente existe un divorcio ciudadano y político. Pero aun así hay varios que se adaptaron y de alguna manera van capitalizando el descontento ciudadano y van estableciendo mecanismo de conexión o reconexión con la ciudadanía, que día a día o semana a semana debieran ir renovando. Tenemos algunos casos como el senador Salym Buzarquis, Patrick Kemper, Katya González, Celeste Amarilla, Carlos Rejala que van levantando causas o temas que le preocupan a la gente. Y en algún momento también el vicepresidente Hugo Velázquez y el Gobierno intentó levantar el tema de la Reforma del Estado.

El tema es ver si esas iniciativas realmente las van capitalizando o no, si esas iniciativas se reflejan en una mejora de la imagen que buscan proyectar, así como sus niveles de credibilidad o de conocimiento ciudadano.





¿Cuáles son las falencias detectadas en la política durante esta pandemia y cuáles fueron los logros (si es que los hubo)?

Cuando el Gobierno decide iniciar la cuarentena obligatoria todos nos pusimos en cuarentena ante el gran temor que existía y que nos manifestó el Presidente (Mario Abdo) en su mensaje a la ciudadanía. Ese primer momento le sirvió al Presidente de la República para levantar su imagen y valoración que se reflejó en los estudios de opinión que hemos publicado. En cierta manera la ciudadanía se sintió satisfecha y agradecida. Ese momento le generó al Gobierno y al presidente Abdo una oportunidad para quedar en la historia como el Presidente que salvó a los paraguayos del Covid-19.

Sumado a eso, los congresistas le habilitaron los fondos que el Gobierno iba a necesitar para hacer frente a esta crisis que se venía. Luego comenzaron los escándalos sobre la provisión de insumos para Salud y desde ese momento el Gobierno experimentó una nueva erosión de confianza al percibir poca acción de castigo.

Una de las grandes falencias que se hizo más visible durante esta pandemia es el estilo de liderazgo del Presidente para tomar decisiones que la ciudadanía está exigiendo o esperando.

Pero, por otro lado, uno de los logros que se va visualizando es el trabajo que en cierta manera está llevando adelante Cancillería con la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones y también el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Obras Públicas, que prácticamente no ha parado.





¿Qué se avizora en nuestro país tras superar la pandemia? ¿Cuáles serán los retos a enfrentar?

Hay muchos retos que el país debe enfrentar y cada uno desde el rol que tenga en la sociedad debe contribuir para tener un mejor país.

Por un lado, están los retos de la clase política de volver a conectar con la ciudadanía. Debe mejorarse el sistema de representación tanto de calidad y de ejercicio del rol.

Por otro lado, están los retos de la ciudadanía de ejercer su rol de ciudadano en democracia con sus derechos y obligaciones, y para eso desde el Estado se debe comenzar a desarrollar campañas de construcción de ciudadanía.

Además están los retos del Gobierno de fortalecer el sistema sanitario, de hacer cada vez más transparente su gestión y que la gente conozca que está haciendo. Otro de los retos es potenciar la investigación, de iniciar la reforma del estado, de mejorar el sistema de educación, y finalmente que las representaciones diplomáticas de Paraguay en el extranjero sirvan para la búsqueda de mercados, de promoción de la cultura, del turismo, entre otros.

Y el gran desafío es la recuperación económica de todos los sectores que se han visto afectados y tal vez eso suponga pensar una nueva matriz de desarrollo nacional sin olvidar llevar adelante los diálogos sectoriales.





¿Cuál sería el clima político en Paraguay post Covid? ¿Seguirá igual o cambiará algo? ¿Cuáles son las prácticas que debe dejar atrás?

Posiblemente el clima político se vuelva más conflictivo porque ya tenemos nuevas fechas para las elecciones internas municipales y luego municipales generales, y luego de las partidarias de la ANR ya vendrán las presidenciales.

La práctica que se debe dejar atrás es usar el Estado como un botín del equipo ganador. Cada persona que esté en una función de Estado debe estar ahí por su capacidad y por su preparación para contribuir a tener un mejor país. Tal vez suene utópico, pero necesitamos avanzar sobre la calidad.

ÉRICA IMBROGIANO PEREIRA





Presidenta de la Firma consultora “MultiTarget S.A”.

Politóloga, egresada de la Universidad del Salvador.

Posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por la Universidad Columbia y la Universidad George Washington.

Posgrado en Gestión de Gobiernos y Campañas Electorales por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España.

Posgrado Ejecutivo en Identidad Corporativa por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.

Máster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad por la Universidad Columbia del Paraguay.

Doctorando en Derecho Públicos y Gobernabilidad en la Universidad Columbia- Paraguay.

Miembro de la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública (WAPOR) capítulo Latinoamérica.

Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campaña Electorales (Alice).

Coordinadora Nacional de la Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos (USEI) capítulo Paraguay.

Socia de la Asociación Paraguaya de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales.

Ha participado de Cursos de capacitación y especialización en países como: Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Corea del Sur.

Se ha desempeñado como asesora tanto en el ámbito público: municipalidades, ministerios y Parlamento Nacional así como en el ámbito privado.

Integró equipos estratégicos de comunicación de gobiernos y campañas electorales.

Asesoró a diversos candidatos y autoridades del ámbito municipal, legislativo y gremios empresariales.