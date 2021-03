“Para mí, yo no estoy en la línea de sucesión. Hipotéticamente procede el juicio político, debe asumir el Vicepresidente de la República. A ambos los votaron 1 millón 2 mil personas. ¿Cómo lo vamos a enjuiciar por mal desempeño de funciones a Hugo Velázquez si no asumió aún como Presidente? Hay pescadores de río revuelto que están buscando entrar por la ventana”, indicó el senador colorado en entrevista con radio Universo y canal Gen.

Si bien reconoció que existe un hartazgo de la ciudadanía y un grupo importante se moviliza en las calles desde hace varios días, remarcó que a su parecer no es momento del juicio político y menos de una doble acefalía en uno de los poderes del Estado, ya que eso nos llevaría a situaciones impensables.

“Al inicio la propuesta fue de la ciudadanía, pero que hay grupos infiltrados que ahora hacen de la suya. Están operando grupos económicos, coincidimos eso con la Iglesia. A nadie le conviene una conmoción prolongada, un juicio político muy largo. Lo de Argaña fue algo diferente”, comentó.

Óscar Salomón afirmó que la Iglesia Católica también está preocupada por la conmoción que vive el país ante el descontento ciudadano. “La iglesia está preocupada por la conmoción que vivimos, justo en el momento en que salíamos a flote, en una reactivación, de un covid más o menos controlado, pero ahora estamos en alerta roja, la recesión volverá al país en estas condiciones, y el repunte económico va a tener que esperar un tiempo prudencial”, acotó.

Según el entrevistado, hubo cosas que no se hicieron bien, como apostar el 100% al mecanismo Covax, esperar tranquilos las vacunas contra el coronavirus y no buscar otras alternativas. No obstante, refirió que actualmente existe un aprovechamiento de parte de las farmacéuticas que ofrecen a un elevado costo las dosis. Dijo además que ayer conversó con Mario Abdo Benítez para que el Parlamento dé el ok cuando se encuentre una vacuna anticovid, sin importar lo que cueste.

LÍNEA DE SUCESIÓN PARA LA PRESIDENCIA

Respecto a la acefalía, la Constitución Nacional del Paraguay aclara en su artículo 234 que en caso de impedimento o ausencia del Presidente de la República, lo reemplazará el Vicepresidente, y a falta de éste y en forma sucesiva, el Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando la Presidencia de la República quedase vacante antes o después de la proclamación del Presidente, el Vicepresidente electo deberá ejercer la presidencia hasta la finalización del período constitucional.

Si la vacancia definitiva de la Vicepresidencia ocurriera durante los tres primeros años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los dos últimos años, el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien debe desempeñar el cargo por el resto del período.