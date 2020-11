“Hay una campaña bajo la mesa, con mucha hipocresía”, arremetió en entrevista con la radio 650 AM. “Algunos actores importantes del partido, especialmente colegas míos en el Senado, no se ven dentro del proceso de concordia, de pacificación y quieren embarrar la cancha parece”, agregó.

Citó especialmente a Enrique Riera y Lilian Samaniego. Sobre el primero dijo que comprende su sed de figurar en todos los espacios posibles para volver a candidatarse a algo, tal como acostumbra a realizar. Sin embargo, sobre la segunda indicó que le extraña de sobremanera su posición ya que primero estuvo en contra pero ahora dijo que está a favor de la convención.

“La compañera (Lilian Samaniego) no juega con claridad porque al parecer no tiene la misma sintonía, como tenía en el pasado, con Horacio Cartes. Juega y no juega, tiene una posición híbrida, está a favor de la concordia y no lo está. Lilian asumió otra posición más favorable luego de mis declaraciones”, comentó además.

Recordó que en su momento tampoco él estuvo de acuerdo en realizar la convención que redujo la cantidad de años de afiliación para candidatarse, pero que finalmente una aplastante mayoría así lo decidió y no tuvo de otra más que aceptar lo resuelto. Esto permitió que Horacio Cartes se postulara a la Presidencia de la República y ganara la disputa electoral.

“La soberana convención del Partido Colorado es la que finalmente determina, por mayoría, el camino a seguir. Los líderes tanto Mario Abdo Benítez como Horacio Cartes han acordado tener un proceso de pacificación dentro del Partido, y prepararse para las elecciones que se acercan”, reiteró.