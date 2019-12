El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, cuestionó el arribo del FBI (Buró Federal de Investigaciones, en inglés Federal Bureau of Investigation) del Departamento de Justicia de Estados Unidos a nuestro país.

“La tradición de Estados Unidos, esto no puede negar nadie, no ha sido siempre de colaboración con otros estados, siempre hay siempre grandes intereses y eso también funciona en base a presiones políticas”, dijo el legislador.

En comunicación con radio Universo, preguntó si se trata de un tema que responde a un acuerdo entre instituciones paraguayas y norteamericanas, y cuáles son los verdaderos intereses que existen detrás.

Si bien resaltó que se debe colaborar y cooperar en la lucha contra el lavado de dinero, crimen organizado y otros delitos, indicó que la inoperancia de la justicia paraguaya no puede derivar a que el Paraguay se convierta en “una sucursal de los intereses de otro estado”.

“Cuando queremos suplir nuestras debilidades, como la lucha estéril del Poder Judicial contra el crimen organizado, con esto que no redunda en el fortalecimiento institucional es algo lamentable. No podemos aplaudir algo que no sabemos qué dimensión tiene”, resaltó.