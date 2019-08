Daniel Centurión, asesor político de la Presidencia de la República, fue consultado este viernes en la radio Universo 970 AM sobre la pelea entre el ministro de Educación, Eduardo Petta, y el senador oficialista, Silvio “Beto” Ovelar. El primero indicó que le chismosearon que el legislador supuestamente dijo que debía ser rajado del Gabinete, por lo que le pidió hacer un “trato apu’a”: iba a dejar del cargo si su esposa Magnolia Mendoza hacia lo mismo en la Itaipú Binacional.

Al respecto, lamentó que Petta haya reaccionado emocionalmente ante una mala información recibida, atendiendo que Ovelar aclaró que en ningún momento lo mencionó. Añadió que espera que hoy se limen las asperezas y que el ministro pida las correspondientes disculpas. “Nuestro país no se merece el vyrorei (sobre esta pelea). Tenemos que trabajar”, lanzó.

“Cuando estamos en la gestión pública, lo que decimos muchas veces tiene una repercusión y retorno de la ciudadanía. Tenemos que dar un mensaje de concordia dentro del equipo. A mí me tocó lo mismo, espero no volver a comer el error. También lancé un tuit contra un miembro del directorio liberal y dije que no queremos ser un gobierno como Venezuela”, mencionó además.





CAMBIOS EN EL GABINETE

Por otra parte manifestó que se debe dar un corte definitivo a la crisis política. “No podemos quedarnos empantanados en la crisis, porque tenemos que trabajar por el desarrollo del país”, añadió.

Sostuvo que desde ahora el presidente Mario Abdo Benítez tiene una gran carga sobre sus hombros, que es la de designar a los mejores hombres y mujeres en las instituciones donde se requieren de ajustes. Adelantó que hoy podrían comunicarse algunos cambios puntuales.

“No podemos improvisar con ninguna persona que estará al frente, necesitamos una con perfil técnico, con trayectoria, honesta, que de manera inmediata se suba al carro y acelere las gestiones”, manifestó Centurión.