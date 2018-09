La abogada y política Marian Torres admitió que es ella la que habla en el audio en el que se la escucha relatar que solicitó la Presidencia de Vox o bien una asesoría en alguna de las binacionales. En la conversación se anunciaba una reunión para ayer martes, en donde se iba a definir el pedido.

“Ahí nos íbamos a encontrar, justamente para hablar de eso”, dijo Torres a la 970 AM al ser consultada si el encuentro se realizaría en el Palacio de Gobierno.

Explicó que en la conversación se refiere a Julio Spaini, quien anteriormente trabajaba en la función pública y que hoy mantiene sus contactos en el poder.

Aclaró que el cargo en la telefonía quedó descartado porque según le dijeron, uno de los requisitos es ser ingeniero y ella es abogada.

MANTENER EL ELECTORADO

Respecto a qué se refería con la necesidad de trabajar en alguna asesoría para “mantener el electorado”, aclaró que sería para ayudar a las miles de personas que necesitan ayuda.

“Con el dinero evidentemente comprás medicamento, alimentos no perecederos, ropas si no tenés para donar, podés pagarle la ANDE a la persona que se le desconectó y tiene cinco hijos, etc”, argumentó.

Torres contó que toda posibilidad se diluyó una vez que se difundió el audio y responsabilizó de esto a Daniel Martínez, hijo de Benicio Martínez.

LAS PATAS DEL GALLO

Torres también confesó a la 730 AM que aspira a un cargo público únicamente para “mantener su electorado”, ya que desea ser Intendenta de Lambaré en el 2020.

“Como periodista no creo que no sepas qué significa servicio comunitario. Creo que más bien estás buscándole la quinta pata al gallo por un audio que incluso aclara muy bien qué es lo que yo quiero y qué es lo que se me dijo”, mencionó de manera tajante al ser consultada cómo pretende ayudar a sus seguidores.

Además de tratar de ignorantes a los periodistas, pidió a los mismos que se preparen más para hacerle una entrevista.