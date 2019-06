El senador liberal Dionisio Amarillo, a quien sus colegas intentarán sacarle la investidura, se defendió de las acusaciones y aseguró que el diario ABC Color lo ataca porque él es un líder emergente que no se arrodilla ante las pretensiones de ese medio periodístico.

En los pasillos del Poder Legislativo fue abordado Dionisio Amarilla por la prensa respecto a la polémica generada tras la denuncia del periodista de ABC Color, “Juanki” Lescano. En su descargo, el político liberal reiteró que no participó de ningún intento de soborno.

“Como siempre ABC me ataca porque soy un líder emergente que no se arrodilla desde el Partido Liberal. Ante Dios me arrodillo, ante los hombres nunca, voy de frente”, dijo el congresista.

Amarilla explicó que participó de la reunión en la empresa de la consultora María Luz Peña en calidad de acompañante del directivo de la empresa Security Service Tecnology (SST), Óscar Chamorro. “Allí no se habló de IPS y licitaciones. No sabía siquiera de los detalles de la licitación porque hace rato que no leo ABC”, agregó.

El liberal indicó que durante la reunión apareció de imprevisto Lezcano y aseguró que desconocía que este periodista también trabajaba en esa consultora. “Jamás me imaginé que Juanki iba a ser empleado de María Luz y quedé helado, la primera sensación fue de meterle una trompada a este farsante y abrirme”, sostuvo.

Hoy un grupo de 12 senadores presentó un pedido formal para evaluar la posibilidad de sacarle la investidura a Amarilla por este aparente tráfico de influencias.