El dirigente colorado José Alberto Alderete, manifestó que la unidad colorada se dará cuando las ambas partes estén en condiciones de dar ese paso. Sostuvo además que no se busca forzar nada, para que se convierta en una acto real.

José Alberto Alderete es el encargado de articular las acciones en pos de la unidad entre los principales movimientos de la ANR, Honor Colorado y Añetete. El objetivo es juntar a los líderes de dichos sectores, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez.

Alderete sostuvo que la unidad colorada no solamente favorece al Partido, sino también a todo el país.

“La unidad tiene que ser por convicción y no por imposición. Así no funcionará nunca nada”, señaló este jueves Alderete. Además dijo que este proceso involucra a todos los colorados, no solamente a unos pocos.

El dirigente colorado sostuvo que no se puede poner un plazo específico, sino que la unidad se dará en el momento en el que todas las partes estén listas. “Estamos agotando la etapa. Nosotros no estamos para repetir la historia, vamos a hacer nuestro trabajo para que en el momento oportuno se encuentren los dos líderes”