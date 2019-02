Para el senador Antonio Barrios existen marcadas diferencias entre Añetete y Honor Colorado, como para pensar en la unidad en Ciudad del Este. No obstante, Hugo Velázquez estaría buscando negociaciones.

“Es bastante complicado donde la división es muy marcada, hasta hay una fractura en Ciudad del Este como también en otros departamentos, hay demasiadas diferencias y heridas entonces es muy complicado”, afirmó Barrios en conversación con la 650 AM.

Reconoció que a través de los medios está al tanto de que el vicepresidente Hugo Velázquez , en representación del Ejecutivo, está en busca de negociaciones para lograr la unidad en Ciudad del Este, pero aclaró que hasta el momento no se acercó a Honor Colorado.

En cuanto a las supuestas fugas de su movimiento, Barrios aseguró que no cree que esto le reste fuerzas a Honor Colorado, ya que así como algunos salen, también otros comienzan a llegar.

ASPIRANTES A LA JUNTA DE GOBIERNO

Respecto a las internas de la ANR, Barrios aclaró que lo único que existe hasta el momento son precandidaturas y no así un candidato oficial por el movimiento. Esto, en relación a Enrique Riera, quien está interesado en presidir la ANR.

“El movimiento no lanzó ninguna candidatura, fue el propio Enrique Riera el primero que propuso su candidatura al líder del movimiento”, afirmó el exministro de Salud y dijo que no podría contestar en este momento si apoyaría o no a Riera.

En cuanto a Horacio Cartes, Barrios sostuvo que no se puede dar un no definitivo en política, sobre un inminente no definitivo a su candidatura.