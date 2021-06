El diputado Sebastián García argumentó en entrevista con el canal Gen y radio Universo que la oposición ya no puede ofrecer más de lo mismo y urge conseguir la unidad para hacer frente al Partido Colorado en las municipales que se avecinan.

En ese sentido ya se puso en campaña para solicitar a las autoridades de los diferentes partidos opositores a implementar la urna delivery en el mes de agosto, de modo a ver cuál es la candidatura mejor posicionada y que los demás renuncien a sus pretensiones para apoyar al que podrá hacer frente al postulante colorado.

“Eso ya funcionó en el pasado y es bastante transparente. No imponer candidaturas entre cuatro paredes, sino que abrirse a la búsqueda de consenso. Sería lamentable si no hay receptividad, ya con miras al 2023. Como ya no existe plazo para una alianza, hablamos de implementar una unidad, por lo que el que no esté bien posicionado descabalgará de su candidatura”, argumentó.

Por otra parte, consultado sobre por qué no renuncia a su cargo legislativo para abocarse a su candidatura a la Intendencia, García aseguró que no está establecido en la Ley que deje el puesto y justificó que cumple con creces su función como diputado. “No tengo presupuesto o estructura, es solo mi gestión”, alegó sobre la ventaja que tendría frente a otros postulantes.