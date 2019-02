Horacio Cartes, ex presidente de la República y líder del Movimiento Honor Colorado celebró con mujeres coloradas el día de la Mujer Paraguaya, en un acto realizado en un céntrico hotel.

En la ocasión, el ex mandatario puso de relieve la entereza de la mujer, evocando frases del Papa Francisco.

Recordó que en jornadas oficiales, cuando se cruzó con el Sumo Pontífice, este le dijo que “la más gloriosa de las mujeres es la paraguaya”

“Me dijo que el gran logro de ustedes no fue sólo salir a vender sus joyas, sino procrear en un Paraguay devastado al que lo refundaron”, contó.

Horacio Cartes aprovechó el momento para pedir que “tenemos que salir a conquistar a la gran familia colorada”.

“Muchas cosas no les puedo ofrecer, pero me pongo a las órdenes de ustedes. No están solas. Estoy a un whatsapp de poder gestionar alguna solución”, indicó.

La jornada tuvo la organización de la parlamentaria Pilar Medina, quien fue la anfitriona de la reunión que tuvo lugar en el Hotel Sheraton de la capital.