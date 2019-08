“El presidente va a hablar en forma general de todo lo que ocurrió. No tengo la confirmación de cuándo lo hará. Entiendo que lo hará en horas más y muchas dudas se disiparán. No me corresponde adelantar cuál será su posición. Me considero su amigo y estoy convencido de lo que estoy realizando”, manifestó Friedmann en charla con la 730 AM.

El legislador manifestó que existe “una intención de despojo de poder que va mucho más allá de lo que hasta este momento está planteado en la prensa”. Añadió que están confiados en que van a sortear esta intención.

El congresista señaló además que los políticos que impulsan el enjuiciamiento no tienen idea de lo que se negoció con el Brasil. “Creemos que no hay elementos para involucrar al vicepresidente, al menos en un juicio serio”, puntualizó.

Entre Honor Colorado, el PLRA, el Frente Guasu y otros partidos de oposición suman votos suficientes para impulsar el juicio político, por lo que el pedido sería presentado hoy en la Cámara de Diputados.

De los 80 diputados que componen la Cámara Baja, se requieren de 53 votos para impulsar el juicio político. Para el efecto, en dicha instancia se debe elaborar el libelo acusatorio, remitirlo a la Cámara de Senadores para que esta disponga por mayoría absoluta de sus miembros (30) la destitución.

La Constitución Nacional establece que al presidente de la República lo reemplazará el vicepresidente y a falta de este, el titular del Senado, luego el de Diputados y posteriormente el de la Corte Suprema de Justicia, según la línea de sucesión.