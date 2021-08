Hugo Velázquez inició hace varios meses su campaña política para las presidenciales 2023, con el apoyo del actual mandatario Mario Abdo Benítez.

Varias de las fotografías de sus recorridos por el país, muestran de fondo una avioneta que según investigaciones del diario La Nación, pertenece a la familia Zuccolillo. Velázquez fue consultado sobre la veracidad de esta afirmación-

“La verdad, aparentemente es cierto, pero no puedo confirmar porque yo no fui quien consiguió el avión, fue Mauri Espínola, entonces no quiero demsentir pero aparentemente es verdad”, contestó Velázquez en entrevista con Abc Cardinal.

Consideró que no tiene nada de malo y que prefiere usar el avión de una persona conocida.

Mauricio Espínola es secretario de Mario Abdo Benítez. Su función se ciñe netamente a asuntos presidenciales y no a temas ajenos a la institución, como por ejemplo, una campaña política para un periodo posterior al actual.