Hace meses el vicepresidente anunció que ya tenía el visto bueno del líder de Añetete, Mario Abdo Benítez. para confirmar su candidatura a la Presidencia de la República para los próximos comicios generales.

Sin embargo, solo unas semanas atrás reveló que su chapa estaría compuesta por una mujer y no pertenecería al sector político, ante lo cual surgió la consulta de si se trataba de Natalia Zuccolillo.

“La verdad que no sé de dónde surgió, ni cómo surgió, pero eso no es así. Por lo menos nosotros no hablamos nunca. De manera que es una fábula o a lo mejor es interés de algunos sectores que eso pueda ocurrir”, respondió Velázquez.

Respecto a Concordia Colorada, coincidió con el diputado “Bachi” Núñez, quien sostuvo que este movimiento finalizó el días de las internas y que su fin era llegar en unidad de dicha jornada electoral.

Sobre la posibilidad de buscar aliados para la campaña, aclaró que el estatuto de la ANR impide la alianza con otros núcleos políticos y que para revertir esta disposición se debe convocar a una convención.