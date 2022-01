El vicepresidente Hugo Velázquez dijo que Pedro “Pipo” Díaz Verón, quien pasó a carpas de Honor Colorado, no le comunicó ni le dio ninguna explicación sobre su salida de Añetete/Fuerza Republicana.

“Hasta este momento no habló conmigo, no medio ninguna explicación, pero esto sucede en unas internas, eso es normal, unos vienen, otros van y va a ocurrir en toda esta etapa preelectoral e incluso las ultimas idas y venidas van a darse antes de la inscripción de candidaturas”, respondió en contacto con la 780 AM el vicepresidente Hugo Velázquez, en relación a la salida del gobernador caazapeño, Pipo Díaz Verón, de su equipo

Por su parte, Pedro Díaz Verón, sostuvo que no abandonó a Velázquez, sino que visionó un proyecto país, una iniciativa política y a nivel partidario.

“Hoy estamos con Santiago Peña, con quien ya trabajé, coincidimos en muchos puntos”, contó Pedro Díaz Verón, quien ayer se reunió con Horacio Cartes y selló su pase al movimiento Honor Colorado, de cara a las internas del 18 de diciembre

Hugo Velázquez consideró que es lógico que Díaz Verón esgrima este tipo de argumentos, sin embargo, aseguró que él conoce los motivos reales por los cuales el gobernador caazapeño migró a Honor Colorado, pero que no puede decir nada públicamente, ya que no tiene pruebas de sus sospechas.