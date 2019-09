En entrevista con Radio Uno, el senador Sergio Godoy habló sobre la Cumbre de Poderes prevista para este miércoles y sostuvo que es muy probable que sea “un mero formalismo”.

Igualmente, cuestionó que la iniciativa para llevar a cabo este encuentro entre los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial haya nacido del presidente del Congreso, Blas Llano, sobre quien dijo que “fue a golpear las puertas de los otros dos poderes”, y no del presidente de la República Mario Abdo Benítez.

El parlamentario manifestó que el jefe de Estado “tiene que dar señales”, sobre todo considerando el contexto de crisis que se vive en la actualidad. “Hacer las cosas para la foto nomás no tiene ningún sentido, darle esperanza a algunos que confían, creo que se deberían dar respuestas concretas”, expresó.

Godoy señaló que cuando se tranquilizaron las aguas luego de la amenaza de un eventual juicio político a raíz de la firma del acta bilateral, el mandatario “volvió a donde se siente cómodo, repartiendo el Estado en feudos”. “Así no se puede gobernar”, apuntó.

“Veo claramente que no hay un horizonte, es claro mientras no haya un cambio de actitud del presidente, lo que más me preocupa es que él entiende que todo está bien”, refirió el senador de la ANR.

Respecto a la unidad en filas del Partido Colorado, Godoy aseguró que “tan grave y profunda fue la herida que dejó Mario Abdo Benítez dentro de la familia que recomponer eso será muy difícil”. De igual manera, indicó que existen actores políticos de experiencia que pasaron por muchas crisis y que tratarán de recomponer la situación, pero más allá de ellos “el sentimiento del pueblo no acompaña”.

“El Partido tiene una herida tan profusa que no va a sanar así nomás. Estamos a las puertas de elecciones y seguramente que si seguimos así nos vamos a golpear muy fuerte”, puntualizó el senador.