“Le pedimos al presidente del partido mayor capacidad de diálogo, mayor apertura, renunciamientos, esa es nuestra posición en este momento”, explicó al canal Gen el gobernador de Cordillera y vicepresidente del PLRA, Hugo Fleitas.

Recordó que los sectores que hoy no coinciden con la línea política de Alegre, fueron legitimados por el voto popular.

Otras facciones del PLRA, optan por medidas más contundentes, como la convocatoria a una convención, a fin de destituir o exigir la renuncia de Alegre.

Yo me sumo al llamado de convención, ya que serán los convencionales los que dirán sí o no (destitución de Efraín Alegre)”, dijo el con­cejal departamental y líder juvenil del PLRA, Derlis Larroza, en entrevista con Universo 970 AM.

Por su parte, el diputado Édgar Ortiz anunció que varios dirigentes le dan entre 8 a 10 días al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, para que renuncie al cargo, tras la derrota en varios distritos en las elecciones municipales.