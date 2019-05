Miguel Prieto contó que en el pasado, su padrino Raúl Latorre (diputado) le convenció a ingresar a la Asociación Nacional Republicana (ANR) para ganar espacios, pero que llamativamente rebotó en todas las ocasiones que intentó hacerlo.

“Firmé cuatro veces la papeleta de afiliación, pero no me aceptaron. Nunca nadie me explicó por qué me vetaron”, sostuvo en entrevista con la radio 730 AM.

El nuevo intendente de CDE, quien llegó a ejercer de abogado tras egresar de la Universidad Nacional del Este, expresó que ahora desea desempeñar una buena gestión municipal, para luego ir por su reelección.

En otro momento, se refirió a Ulises Quintana, quien era considerado por el oficialismo como el mejor candidato para el cargo. Al respecto, Prieto dijo que lo aprecia mucho y que es su amigo. “Es fuerte (su figura política). Según las encuestas de las internas, él ganaba con el doble de votos que Cabañas, estando en prisión”, acotó.

Por otra parte indicó que como primera medida solicitó que todos los directores pongan a disposición sus cargos, al momento de dejar en claro que no trabajará con directores que respondan al clan Zacarías. Citó dos direcciones en especial que debe reencauzar: la de Tránsito y la de Recaudación.

Por último calificó de lamentable la actuación del concejal Kelembu contra el senador suspendido Paraguayo Cubas, a quien agredió y derramó agua en pleno colegio electoral.

“Celso Miranda tiene que reencauzar su vida… sale alcoholizado. No es la manera de comportarse de un concejal, un señor con varios hijos, tiene que buscar la manera de sobrellevar el mal momento que está pasando”, dijo.