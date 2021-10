“Estoy concentrado en esto que me corresponde como responsabilidad en mi cartera, no estoy involucrado en procesos electorales, nunca me lancé, nunca me candidaté, por lo menos no en este periodo, años atrás cuando empezamos sí, ahora no”, respondió el titular del MOPC, Arnoldo Wiens en conferencia de prensa.

Habló en el Palacio de Gobierno, luego de reunirse con el mandatario, Mario Abdo Benítez. Participaron también el presidente de la Essap, Natalicio Chasse, el gobernador de Alto Paraná, Roberto González y el intendente de CDE, Miguel Prieto.

Por cierto, de la sede gubernativa saldría una candidatura: la del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez a la presidencia de la Junta de Gobierno, quien dijo que varios senadores le propusieron postularse.

Aseguró estar muy confiado en la victoria y que, de concretarse, no ejercerá el cargo, sino que cederá el lugar a otra persona. “Vamos a solucionar entre colorados”, enfatizó.

Respecto al vicepresidente, Hugo Velázquez, quien ya realiza campaña tomo titular de chapa de cara a las generales del 2023, Abdo sostuvo que no le preocupa este aspecto.