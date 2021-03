En entrevista con Universo 970, el analista político, Horacio Galeano Perrone, manifestó que esta crisis política probablemente desencadenó en la mayor cantidad de cambios de ministros en los últimos tiempos.

Sin embargo, sostuvo que los cambios realizados “no son de peso”, ni tampoco fueron para dar una solución a la situación actual.

En ese sentido, dijo que el presidente de la República se encuentra “desorientado” ante el conflicto que se le presentó en su Gobierno. “Mario Abdo Benítez no tiene ningún gesto para encontrar la solución a esta crisis”, aseveró.

Asimismo, cuestionó el rol de la oposición, considerando que tampoco tiene una orientación fija y sumó a la Iglesia, a la que calificó de “desubicada”. “Esta es una Iglesia que quiere estar al lado del pueblo, pero no caminar con su pueblo”, subrayó.

Finalmente resaltó que no ve una solución a corto plazo, ya que no se encuentran los actores adecuados para ello. “La salida de Mario Abdo Benítez es el llamado al diálogo, pero no se puede negar a los chicos el derecho a la protesta”, refirió.