“Yo voy a definir quién me va a acompañar, no descarto que sea mujer ni varón, pero yo voy a definir quién me acompaña en la chapa”, expresó el vicepresidente Hugo Velázquez, en conversación con los medios en el Palacio de Gobierno.

No obstante, aclaró que solicitó que se le consulte al “pueblo colorado” si hay voluntad para abrir la ventana a alguien por fuera del partido o si se prefiere que se limite exclusivamente a una figura de la ANR.

Estimó que para la quincena de este mes, ya tendrá la definición. En cuanto a la candidatura de Mario Abdo Benítez a la presidencia de la ANR, sostuvo que no conversó con él al respecto, pero recordó que el propio mandatario prometió contestar en marzo.

Finalmente anunció la creación de un nuevo movimiento, debido a que referentes de otros movimientos se están acoplando al proyecto “Toro”, aunque la columna vertebral sigue siendo Colorado Añetete.

En la Cámara de Senadores, solamente dos legisladores siguen perteneciendo a la bancada de Añetete: Óscar Salomón y Rodolfo Friedmann. El resto se disolvió en otras dos bancadas independientes.