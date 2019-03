El senador Enrique Riera (Honor Colorado) cuestionó que el presidente Mario Abdo pretende desentenderse del conflicto por los “ministros emperadores” al decir que no es niñero de nadie. “No se da cuenta que es el dueño de la guardería y que no son niños los que están ahí, la mayoría son piratas”, remató.

El senador colorado y exministro de Educación, Enrique Riera, manifestó a la 650 AM que hace falta dar un claro mensaje de cambio, al cuestionar que los integrantes de Colorado Añetete siguen analizando si acompañan o no los juicios políticos, anteponiendo sus intereses y no analizando las evidencias.

“Tienen que ver si hay pruebas que demuestren los hechos que se les acusa, independientemente al tablero de los cargos que están en juego. La ciudadanía ve una lucha de intereses que no le cambiará la vida”, cuestionó.

Así también se refirió a la polémica generada luego de que su colega Silvio “Beto” Ovelar, integrante del bloque oficialista, haya cuestionado que varios ministros (caso Eduardo Petta, Educación) y directores de entes (Pedro Ferreira, ANDE) se creen emperadores al no recibir a sus correligionarios en sus despachos.

Riera mencionó que la cartera de educación tiene una estructura interna de 80.000 personas, por lo que debe estar bien conectada. Recordó que en su momento creó grupos de Whatsapp con las diferentes autoridades para poder tener una conversación fluida. “Era un lindo canal de control”, acotó.

Durante la entrevista también criticó la actitud del mandatario Mario Abdo Benítez por haber sacado la nalga de la jeringa. “Salió lo del presidente (a decir): ‘Yo no soy niñero de nadie’, que es una actitud de desprenderse de sus ministros cuando hacen una macana y así él no tiene responsabilidades. Pero no se da cuenta que es el dueño de la guardería y que no son niños los que están ahí, la mayoría son piratas. Es el problema de un gobierno desestructurado, donde cada uno hace lo que quiere”, argumentó.