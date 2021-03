El director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, comentó al canal Gen que la crisis del PLRA, con la negativa de Efraín Alegre de acatar la resolución del TSJE que reconoce a uno de los TEI, es exclusiva de las internas del partido político.

“El TSJE ya no tiene ninguna demanda de las partes que pueda resolver la cuestión. Ya se pronunció la justicia electoral y por lo que no hay otra salida. La Justicia Electoral va a reconocer lo que haga el tribunal electoral reconocido”, dijo.

En el caso de desacato, esto propiciará una denuncia ante la Fiscalía y podría derivar en un caso penal. “Eso lo dice en su propia resolución, que denunciará por desacato. El 5 de marzo los tribunales deben inscribir las candidaturas y si el PLRA envía a su TEI, quedará registrado el hecho de que no se acató. Esperemos que exista cordura en el PLRA”, agregó.

Ljubetic explicó que actualmente, en el PLRA, hay dos tribunales y fue reconocido el más antiguo, lo que se supone que debe acatarse. “Aún sin apelar la resolución, simplemente no se acata y pretenden actuar dos tribunales, cada uno con su problemática propia y dificulta el proceso organizativo de la elección, como los locales de votación y cantidad de electores”, dijo.

“El Tribunal electoral que te promete ayudar, te está estafando. No hay posibilidad de hacerlo con las máquinas de votación. No se debe llegar al grado de confrontación. El TEI no puede estar supeditado a una directiva superior dentro del partido porque eso le saca lo independiente”, puntualizó.