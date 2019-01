Según publica ADN Paraguayo, el grupo G-7 de la Junta Municipal es el que gestionó su millonario aumento y además de esto metió a 18 operadores políticos como funcionarios con sueldos que varían entre 3 y 3,5 millones de guaraníes cada uno.

El G7 está compuesto por el presidente Herminio Corvalán (luguista), Miguel Prieto (independiente), Lilian González de Aguinagalde (colorada), Celso Miranda Kelembu (Cruzada Nacional) y los liberales Javier Bernal, María Portillo y Teodoro Mercado.

"No es ninguna sorpresa que estén actuando de esta manera. Tienen un discurso, pero tienen otro accionar totalmente diferente. Pregonan algo pero hacen lo contrario. Hablan de la gente y el pueblo, pero cuando tienen la posibilidad de aceptar la renuncia de Sandra (McLeod) armaron un bolonqui”, aseguró el diputado colorado Justo Zacarías sobre el punto.

En entrevista con la radio 970 AM el cartista indicó que a los concejales no les interesa el bienestar de la ciudad, sino que únicamente garantizar sus intereses. Es así que mencionó que los políticos ahora recién desean tratar la renuncia (ya retirada) de McLeod de modo a elegirse entre ellos para liderar la intendencia y de esta manera hacerse del negocio de la administración municipal.

Por otra parte criticó a la interventora María Carolina Llanes por su intensa participación en las redes sociales, porque denota una pérdida de tiempo. “A mí me gustaría por ejemplo interactuar en las redes, pero no tengo ese tiempo. No sé cómo compagina eficientemente sus trabajos”, cuestionó.

Por último Zacarías mencionó que la situación dentro del Partido Colorado no es buena y que se resentirá en las próximas elecciones. Aseguró que el “hacha” que usa Colorado Añetete terminará cayendo sobre sus pies.