Abdo Benítez trató de deslindarse del conflicto sosteniendo que él “no es niñero de la gente” y que no recibió por parte de legisla­dores o de algún ministro quejas sobre alguna dis­conformidad.

“Nadie me manifestó nada. Esos son reclamos, saben que yo no soy niñero de la gente, no voy a actuar como un niñero. Soy el líder y sé ejercer mi liderazgo, por eso llegué a donde llegué y le derrumbé a uno de los hombres más poderosos del Paraguay con mi liderazgo”, manifestó el jefe de Estado tras acudir a la entrega de nuevas patru­lleras por parte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a la Policía Nacional.

Abdo Benítez no dudó en darle por segunda vez su respaldo a Petta, quien el pasado año ya mantuvo una “disputa” con la enton­ces viceministra de Edu­cación, Nancy Ovelar, her­mana de la senadora Blanca Ovelar, conflicto que llevó a los principales senadores de Colorado Añetete a sentar postura contra el funciona­rio de Estado.

“Mi liderazgo es democrá­tico, yo respeto las posi­ciones de todos y si hay problemas entre ellos, que lo hagan en privado y no en público, pero esa es la postura de Marito. Yo le apoyo al ministro de Edu­cación, por eso sigue en el cargo, yo le apoyo a él”, sentenció.

Por último, ironizó en torno a las declaraciones de Ove­lar, quien señaló que Petta es uno de los ministros que no “mima” a la dirigencia. “Vamos a mimarles más a todos”, dijo.