La senadora Zulma Gómez durante su intervención en la sesión ordinaria de la fecha, dijo que la Comisión Bicameral que investiga el caso Messer y que tiene al frente a Rodolfo Friedmann, “se ha formado para hacer una persecución política” contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.

“El presidente de la República (Horacio Cartes) no es un bandido. Para mí, ha hecho bien las cosas. Fue un buen presidente de la República”, dijo la senadora Gómez.

Manifestó a Friedmann que ella está sentada en su banca, porque fue electa como corresponde. “No soy una senadora mau. La gente me eligió, me votaron y me proclamaron”, expresó.

En ese sentido, le manifestó al dirigente guaireño que ella no entró al Senado por ‘la ventana’, como lo hizo él, sino ingresó por el camino correcto. Además, resaltó que el exgobernador de Guairá ocupa una banca que le corresponde a Horacio Cartes.

Por otra parte, recordó que la enmienda no fue gestada en la casa de Horacio Cartes, sino en la del senador Fernando Lugo. “Si la historia va a juzgar a Horacio Cartes por la enmienda, debería juzgarle también a Fernando Lugo y a todos nosotros que hemos acompañado”, subrayó.