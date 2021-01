Miguel Ángel Gaspar, director de la Fundación Paraguay Ciberseguro, expuso a través de su cuenta de Twitter que tanto WhatsApp, Facebook y YouTube son servicios que deben ser contratados mediante un acuerdo y una forma de pago. En ese sentido dice que los usuarios son materia prima y sus datos el producto final que se comercializa entre las plataformas, gobiernos y ciberdelincuentes.

Sobre el anuncio de WhatsApp que alarmó a más de una persona, el experto resaltó que solo es una oficialización de la política de la compañía tecnológica de Mark Zuckerberg implementada desde 2012 tras la compra de Instagram y luego el canal de mensajería, para que exista una integración de todas sus plataformas.

¿Qué es lo nuevo entonces?

Gaspar respondió que los nuevos términos de uso y la política de privacidad hacen foco en tres actualizaciones claves que van a afectar la forma en la que WhatsApp, y por lo tanto Facebook (e Instagram más adelante), procesarán todos nuestros datos que podrían compartir con otras empresas.

1) Cómo WhatsApp procesará a partir de ahora nuestros datos, no solo en el tratamiento, sino también en la administración de rutinas para nuevos servicios como mensajes temporales, horario de “no molestar”, compras desde la App, etc.

2) Cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar nuestros chats de WhatsApp.

3) Cómo WhatsApp pronto se asociará con Facebook para ofrecer integraciones más profundas en todos los productos. Aceptar estos cambios y seguir utilizando la aplicación después del 8 de febrero significa que toda esta información podría ser compartida a WhatsApp y a otras empresas de Facebook: información de registro de nuestra cuenta incluido el número de teléfono, datos de las transacciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interaccionamos con otras empresas a través de WhatsApp, información del móvil y la dirección IP.

Por ejemplo, podrían usar nuestros datos para fines de seguridad, con lo que podrían acabar compartiendo tu IP con las autoridades o empresas privadas si fuera necesario, así como cualquier otro dato que nos haga identificables en caso de necesidad.

“Esto se agrava en nuestro país ante la ausencia de una Ley de Protección de Datos Personales cuando, por ejemplo, para los usuarios de la UE, estos cambios de política no se aplican ya que WhatsApp tiene que cumplir con los estrictos requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)”, sostuvo.

¿Qué opciones tenemos?

El especialista recomendó elegir interactuar con otros servicios como Telegram, Signal o Confide. No tener las tres aplicaciones instaladas y abiertas en los dispositivos, sino más bien usarlas sobre demanda, dependiendo de la importancia de la información a ser compartida. Segmentar los círculos sociales, laborales, profesionales y evaluar plataformas distintas en función a la necesidad de privacidad (por ejemplo Gmail para temas más confidenciales).

También insta a seleccionar mejor lo que se va a compartir en Internet y hablar de este tema con el círculo familiar, sobre todo si hay niños con celulares. Bloquear con herramientas antivirus o del sistema, las localizaciones, micrófonos, cámaras. etc. Y valorar la información personal.

Aquí las nuevas condiciones de WhatsApp

Políticas de WhatsApp y qué es lo que cambia.



WhatsApp no es un mensajero, Facebook no es una red social, YouTube no es un canal de vídeos. No. Son SERVICIOS, y como tales deben ser contratados en algún momento, debe haber un documento que exprese las condiciones del servicio, pic.twitter.com/JSLMKfBlDU

— Miguel Ángel Gaspar (@MigueGaspar) January 7, 2021