Tanto en WhatsApp como en Telegram existe la posibilidad de programar el envío de mensajes, aunque en el caso de la primera app solo es posible con aplicaciones de terceros, mientras que en la segunda sí está la opción de manera nativa.

Para aquellos que, por ejemplo, deseen programar un saludo de felicitaciones por la Navidad en WhatsApp, tienen la posibilidad de descargar en sus móviles la aplicación “Wasabi”, la cual es muy sencilla de usar y no requiere de un registro previo.

En contrapartida, la aplicación demanda ciertos permisos extra como autorización para superponerse encima de otras aplicaciones, accesibilidad y acceso a la lista de contactos del teléfono.

Tras instalar la aplicación y conceder estos permisos, aparecerá una barra de herramientas flotante encima de WhatsApp, la cual permitirá programar el mensaje que uno desee. Para ello, se tendrá que seleccionar la opción “Schedule Message” que abre la pantalla de composición de un nuevo mensaje.

Una vez dentro, se debe elegir un contacto en la lista y escribir el mensaje que se quiere enviar en el recuadro inferior. En la parte inferior se puede seleccionar una fecha y hora concreta para remitir el mensaje a la otra persona.

Hay dos opciones para enviar el mensaje: totalmente automático o como notificación. Si se deja marcada “Ask me before sending message”, se recibe una notificación a la hora exacta para mandar el mensaje o no. Si se la desmarca, el texto se envía sin confirmación previa.

Un aspecto a tener en cuenta es que la aplicación necesita que el dispositivo esté desbloqueado a la hora de enviar la notificación, por lo que sería más práctico inhabilitar momentáneamente el bloqueo con PIN, patrón de seguridad, de huella dactilar o reconocimiento facial para que funcione de manera adecuada.

PROGRAMAR MENSAJES EN TELEGRAM

A diferencia de WhatsApp, en Telegram es mucho más sencillo hacer este trabajo ya que la app de mensajería tiene esta función incluida de manera nativa (sin necesidad de tener otras aplicaciones).

Para poder lograrlo, se necesita ingresar a la plataforma desde la computadora, redactar el mensaje y antes de enviarlo a cada contacto ir al menú, elegir la opción “Programar” y luego especificar la hora en la que se desea que llegue el mensaje.