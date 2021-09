La cuenta de Twitter @WABetaInfo, caracterizada por las filtraciones y adelantos de nuevas funciones, ha publicado recientemente una captura de una conversación en la que se incluye un nuevo agregado a la aplicación de mensajería.

Se trata de las reacciones, una función que ya se encuentra incorporada en otras apps del ecosistema Facebook como Instagram y Messenger, donde han tenido un éxito importante dentro de las conversaciones.

La modalidad sería la misma que en las aplicaciones citadas anteriormente: debajo de cada mensaje aparecerá una burbuja desde la que se desplegarán varios emojis con los que se podrán ‘reaccionar’ de acuerdo a lo que se desee transmitir: alegría, tristeza, risa, desaprobación, amor, etc.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read “999+”.

• Everyone can see who reacted to a message.



Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android! pic.twitter.com/HWLybLKkkx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021