La compañía dice que el fallo se debió a que hubo problemas durante un cambio de configuración de sus sistemas.

En un comunicado, Facebook dijo que eso afectó las herramientas y sistemas internos de la empresa, lo que complicó los intentos de resolver el problema.La compañía agregó que "no hay evidencia de que los datos de los usuarios se vieran comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad".

El acceso a través de la web o mediante las aplicaciones para teléfonos inteligentes no fue posible durante al menos seis horas, periodo después del cual los servicios empezaron a restablecerse.

Downdetector, un sitio que rastrea interrupciones en plataformas en línea, registró cientos demiles de reportes de error para Facebook (y su servicio Messenger), Instagram y WhatsApp.

Las aplicaciones que requieren inicios de sesión en Facebook también se vieron afectadas, como el juego Pokémon Go.

Algunos usuarios de Oculus, la plataforma de realidad virtual de Facebook, también reportaron problemas.

"Hubo reportes sobre 'caos' en la sede de Facebook mientras los técnicos luchaban por solucionar el problema" en California, informó James Clayton, reportero de tecnología de la BBC en Norteamérica.

Cuando los servicios empezaron a restablecerse, en un mensaje en Twitter, la compañía aseguró: "A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restablecer el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por permanecer con nosotros".

Qué dice Facebook

En su comunicado, Facebook sostiene que los cambios en la configuración de los routers que coordinan el tráfico de red entre sus centros de datos causaron problemas que interrumpieron esa comunicación.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021