El informe Digital 2021 Global Overview Report, de la agencia global We Are Social y la plataforma especializada en gestión de redes sociales Hootsuite, menciona que el 55,4% de la población mundial ha comprado un producto en línea a través de su teléfono móvil. Asimismo, el 69,4% ha utilizado una aplicación de compras en su celular o tablet.

Los números hablan por sí solos y evidencian el crecimiento exponencial que ha tenido el comercio electrónico en el último año. Sin duda alguna, la pandemia de Covid-19 empujó a los usuarios a cambiar sus hábitos de compras, sin embargo, el incremento también se debe a que cada año son más y más las personas que adquieren un dispositivo móvil.

Teniendo a sus celulares como primera pantalla, los consumidores exploran aplicaciones de compras en sus tiendas móviles, siendo el segmento más consultado el de los alimentos y el cuidado personal. En ese sentido, una de las apps más utilizadas en el país es PedidosYa, la cual cuenta con un catálogo amplio de productos en su sección de PedidosYa Market.

Día a día, cientos de paraguayos cargan lácteos, alimentos congelados, bebidas, frutas y verduras, panes, snacks, productos de limpieza, entre otros, a sus carritos virtuales de la aplicación, encontrándose con un montón de beneficios que los fideliza a este estilo de compra. Algunos de estos son:

Ahorra tiempo. El proceso de compra es sencillo: se buscan los productos por nombre o categoría y se añaden automáticamente a una lista de pedidos. Una vez completa la compra, se selecciona el método de pago y, por último, la ubicación donde el cliente recibirá la mercadería. La entrega, a diferencia de los supermercados, es de 15 a 45 minutos - dependiendo de la ubicación del cliente-.

Informan sobre la entrega, en tiempo real. La aplicación informa en tiempo real desde el momento en que sale la compra del market, cuando el repartidor la retira, y cuando se acerca al destino seleccionado. Así, el usuario puede hacer seguimiento de su pedido con el mapa que ofrece la aplicación. Por último, no interrumpen escribiendo al usuario para solicitar la ubicación por Google Maps. Sólo en caso de necesidad, el repartidor se comunica con el cliente a través del servicio de mensajería interno.

Si el pedido es frecuente, guardan la lista. Generalmente, cuando uno va al supermercado, hace exactamente las mismas compras. Por eso, en el historial de compra del usuario de PeYa queda registrado el pedido anterior. El usuario puede hacer clic en el botón “Repetir” y evitar cargar toda la compra y olvidar algún ítem importante.

El futuro es del e-commerce.

Ya no es una realidad lejana, el comercio electrónico llegó para quedarse. El acceso de una mayoría a los dispositivos móviles permite que evolucionen las compras a través de estos aparatos. La pandemia aceleró el consumo digital de las personas, ya no es necesario salir para realizar las compras de la casa, porque todo puede ser resuelto desde el celular o la computadora. Con el e-commerce se evitan largas filas en el supermercado, un tránsito congestionado por el camino y otros contratiempos que no permiten aprovechar mejor el tiempo personal. Por eso, hacer compras desde el móvil es invertir en calidad de vida.