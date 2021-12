WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial y esto se debe a las constantes actualizaciones de sus funciones, tanto en celulares como en computadoras. Incluso para aquellas que aún no recibieron mejoras hay aplicaciones en las tiendas de descargas Google Play y App Store que logran cumplirlo.

Una de las características que aún no recibió modificaciones es la notificación que avisa cuando uno de los contactos inicia sesión, aunque para eso es necesario descargar una extensión desde la tienda Chrome Web Store e instalarla en el navegador.

Eso sí, la versión del mensajero para computadoras sólo notificará a las personas que estén conectadas mientras se use la plataforma.

Aquellos usuarios obsesivos pueden chequear la actividad de su lista de contactos sin la necesidad de ingresar a su chat. Para ello, pueden descargar cualquiera de estas aplicaciones en celulares Android o iOS: WaStat - Rastreador de WhatsApp; Familog - Rastreador en línea de WhastApp; WhatsTracker: Las Seen and Online Tracker; y WhatsStat: Online Tracker.

Cómo saber si un contacto está conectado a WhatsApp

Estos rastreadores en línea de WhatsApp se caracterizan por tener acceso a las funciones que algunos usuarios deciden ocultar de la app de mensajería. Sin embargo, la mayoría ofrecen un periodo de prueba muy corto y después hay que pagar o, según las reseñas, no son muy confiables.





Todas estas aplicaciones se configuran de la misma manera: al instalarla, solicitará permisos para acceder a los contactos de WhatsApp y vincularlos. También se puede registrar un número de manera manual, como si se agrega un contacto en el teléfono.

WhatsApp permite saber quién está conectado

Google Chrome también permite verificar si un usuario está o no activo en el servicio de mensajería, siempre y cuando se utilice la versión WhatsApp Web desde el navegador de internet.





Primero, el usuario deberá presionar en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en la esquina superior derecha del navegador Chrome. Ahí se abrirán todas las compatibles con el navegador de internet de Google. Entre la lista habrá que buscar WA Web Plus para WhatsApp y da clic en los tres puntos verticales del lado derecho.

Dentro de las opciones, habrá que presionar la opción “Fijar” En la esquina superior derecha, aparecerá un icono verde en forma de cruz, esa es la extensión ‘WA Web Plus’.





Una vez que tengas el acceso directo para la extensión (fijar), hay que ingresar a WhatsApp Web de forma habitual.

Después de pulsar el icono WA Web Plus WhatsApp Web en Google Chrome se abrirá una larga lista de opciones. Hay que marcar la casilla que dice “Notificar sobre contactos en línea”. Ahora, mientras utilizás la versión web de WhatsApp, la aplicación notificará cuando cada uno de tus contactos esté conectado.

Cabe destacar la diferencia entre estar conectado y en línea, dos conceptos que suelen confundir a muchos usuarios de WhatsApp. Cuando uno está en línea significa que tiene abierto WhatsApp en primer plano del dispositivo y tiene conexión a internet. En cambio, el que se conecta y desconecta de la aplicación el registro queda y se mantiene abierto por unos segundos, lo que parece indicar que la persona sigue en línea.