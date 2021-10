​Este mediodía se registró una caída general de las plataformas de WhatsApp, Facebook e Instagram.

La falla ha sido reportada desde diversas partes del mundo por millones de usuarios, sobre todo a través de Twitter.

El problema se da tanto en la versión web como en la aplicación para móviles, impidiendo enviar mensajes o acceder a otras funcionalidades.

Tanto WhatsApp como Facebook e Instagram confirmaron el fallo en sus servicios a través de Twitter y aseguraron que "están trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible".

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021