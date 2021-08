Desde ayer se encuentra disponible en WhatsApp la nueva función que permite enviar fotos que podrán ser vistas por una sola vez.

Esta opción ya había sido habilitada hace unas semanas para los usuarios con la versión beta de la aplicación de mensajería en Android e iOS y ahora se activó en la versión oficial.

Con esta función, uno podrá enviar una fotografía o video a otro contacto y éste podrá visualizarlo una sola vez. Luego de eso, la imagen desaparecerá de la conversación y quedará el texto “abierto” en su reemplazo.

Para poder enviar la foto efímera, basta con pulsar el botón circular con el número 1 que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla antes del envío.

Cabe aclarar que, de igual manera, esto no impide que el usuario haga una captura de pantalla para conservar la imagen, siendo una función aún vulnerable. Igualmente, no se notificará al emisor sobre el screen del receptor.

Los usuarios que deseen contar con la función de “ver una vez” deben tener instalada la versión más reciente de la app de WhatsApp tanto en Android como en iOS.

New feature alert!



You can now send photos and videos that disappear after they’ve been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow

— WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021