El nutricionista Fernando Di Paola, quien es experto en dietas con el componente del ayuno intermitente, aclara a Hoy Digital que realizar el ayuno no es malo, sino más bien lo es la forma en que se lleva adelante. Al hacer un parate de comidas, se entra a una especie de mantenimiento del cuerpo, de acuerdo con el experto.

Cuando se realiza de manera correcta, según resalta, es una herramienta terapéutica muy buena porque ayuda a regenerar el cuerpo al elevar las defensas. Explica que esto es posible al bajar los niveles de la insulina, la cual genera los desequilibrios que aumenta la grasa en el cuerpo, interfiere en la Vitamina D3, causa hipotiroidismo, hormonas masculinas en mujeres más de lo habitual, etc.

Di Paola detalla que existen varios tipos de ayunos, siendo el más recomendado el 16/8, el cual consiste en tener dos momentos de ayuno al día, el primero de 16 horas y luego 8 horas. Esto significa que si tu última comida de hoy es a las 22:00, tu primera comida del día siguiente va a ser 16 horas después, o sea a las 14:00. La siguiente comida va a ser 8 horas después, es decir a las 22:00 de vuelta. Esto se hace por dos días consecutivos. El ayuno máximo recomendado es hasta 72 hs, aunque esto está dirigido a pacientes con enfermedades crónicas, tales como enfermos oncológicos, según resalta. “Este último se aconseja una vez al mes, no es para cualquier persona”.

El nutricionista aclara que durante ese lapso de ayuno se puede beber agua, té, mate, café con ka’e he’e, jugo de frutos rojos o limonada.

Un dato importante que brinda Di Paola es que necesariamente la persona que desea hacer un ayuno intermitente debe estar supervisada por un experto y no hacerlo por su cuenta. “Es muy importante que el paciente tenga conocimiento de los niveles de insulina, saber que al orinar elimina minerales, puede estar fatigado, desganado, tener dolor de cabeza… Para evitar todo eso debe estar guiado por un experto y debe suplementarse con minerales fundamentales que no deben faltar. No es que yo un fin de semana comí de todo y luego hago 16 horas de ayuno, no voy a aguantar por la ansiedad y porque no llevo un plan libre de harina, gluten o azúcares”, subrayó.

Respecto al caso de la exmodelo Fio Migliore, el nutricionista lamentó que se observa a simple vista la falta de nutrientes. “Me asustó lo que vi porque el ayuno no tiene que ver con dejar de comer nada más, es más que eso”, aclaró.

“Se puede ser vegano, ya sea por una filosofía de vida por amor a los animales o por una cuestión religiosa. Para ello se requiere suplementar porque el cuerpo necesita de muchos nutrientes que no está recibiendo con esa dieta”, dijo.

Di Paola es categórico al no recomendar seguir el veganismo por moda, a no ser que haya una cuestión religiosa de por medio, porque es una dieta muy demandante.

Siguiendo con el ayuno intermitente, el experto también aclara que no existe contraindicaciones de hacerlo en una mujer lactante, siempre y cuando se incorporen los nutrientes necesarios. “En el caso de Fio Migliore a ella le puede afectar los nutrientes, pero no al bebé. El cuerpo humano es maravilloso porque todos los nutrientes irán al bebé. Sí puede afectarle a ella”, puntualiza.

En cambio, María de los Ángeles Acosta Faranda, jefa del Programa Nacional de Lactancia Materna del Ministerio de Salud, mencionó que si bien existen reportes de beneficios del ayuno intermitente, no se recomienda en mujeres lactantes o embarazadas, ya que las mismas deben realizar todas las comidas.

La especialista aclaró que en una alimentación deficiente de una madre, será ella quien se verá afectada y no el bebé, porque de igual manera la leche materna buscará encontrar los nutrientes necesarios para que el niño esté bien alimentado.

“Es increíble que la leche siempre se va a adaptar a la necesidad del niño, independientemente a la alimentación de la madre. Solo en casos extremos, cuando la mujer está raquítica, esquelética e internada, sí se podrían cambiar algunos componentes de la leche, como afectar la calidad de la grasa pero no los aminoácidos; la afectación alimentaria es mínima”.

Acosta puso como ejemplo el caso de las madres indígenas que no están bien alimentadas, pero sus hijos sí lo están al ser amamantados, como al igual ocurre en gran parte de África.

Mientras es casi imposible que la leche materna se “degenere” o deteriore, sí es posible mejorarla, consumiendo frutos secos y aguacate, de acuerdo con la experta en lactancia.

UNA PATOLOGÍA ANTES QUE UNA DIETA

Por su parte, la nutricionista Maryte Cabrera manifestó su desacuerdo con la actitud de Migliore al hacer el ayuno mientras está en etapa de lactancia. “El problema no está en el ayuno intermitente, no es que la modalidad sea mala o buena, es la forma. Es criminal lo que hace y ya es una patología porque lo que hace es psiquiátrico al ir variando de temática (por sus dietas extremas)”, indicó.

“En una embarazada o en una lactante, la alimentación debe ser exclusiva. La lactancia es importante y es lo principal y la única alimentación que recibe el niño. Al dar de mamar, se encarga de que el niño reciba los nutrientes, a expensas de la madre. Si no se alimenta, llegará un punto en que el cuerpo diga basta y esto desencadena en un niño desnutrido y con problemas en el crecimiento neuronal”, advirtió la especialista.