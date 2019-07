Mirarse al espejo y decirse “soy hermosa, valgo mucho más que el talle de ropa que llevo”, aceptarse, cuidarse y buscar el bienestar físico y mental es a lo que apunta el movimiento Body Positive (cuerpos en positivo) que en cada década va tomando notoriedad y adherentes haciendo frente al mandato social de que verse flaca es verse linda.

Rosita García es una joven que sin darse cuenta se convirtió en inspiración para muchas personas que optaron por el ostracismo por no verse delgados, altos o esbeltos como el prototipo de belleza.

Maquilladora y cosmetóloga durante un tiempo compartió en redes los cambios que fue viendo con el entrenamiento y la comida saludable y sin caer en cuenta ya la gente empezó a escribirle agradeciéndole el aliento o contándoles alguna experiencia.

“La idea es que las personas siempre se acepten como son y tomando una actividad física de su elección, implementando la buena alimentación y llevando un estilo de vida saludable”, afirma la joven.

Para Rosita uno un antes y un después y fue el día de su cumpleaños en que se sintió agitada con solo subir un piso de escaleras. “Dije basta y mi cumpleaños fue un sábado y ese lunes empecé a entrenar y ya pasaron cuatro años”, recuerda.

El bajar de peso desde su experiencia fue con buena alimentación y la actividad física que eligió el crossfit. “El punto es aceptarse como una es, alta, bajita, rubia, blanca, delgada o no y disfrutar de la vida es buscar el equilibrio y el cuerpo empieza a sentirse mejor por las endorfinas que se liberan estando en movimiento”, afirmó.

Rosita animó que si uno se siente cansado, sin ganas y despierta todo adolorido no decaiga y ese día sea en el que inicie el cambio. “ Yo hago ejercicios para cuidar mi salud, para subir la escalera sin cansarme, para hacer mis paseos, irme a un cerro y disfrutar, no es mi trabajo, no gano dinero haciendo eso, es otro estilo de vida y cada uno tiene el suyo”, agregó.

El privarse no forma parte de la rutina de mejoramiento en el camino al bienestar sino el equilibrio. Si hay un cumpleaños y habrá asado o pizza no hay problema con disfrutar de ese menú pero teniendo en cuenta el cuidado en la alimentación en la previa incluyendo frutas, verduras y una buena hidratación.

“Body Positive es crear conciencia sobre la salud igual aceptándose, es una cuestión de cuidado de la salud tanto del cuerpo como de la mente.

El trabajo en lo emocional fue importante en el proceso de cambio que vivió Rosita. “Todo está en la cabeza, el cuerpo hace lo que la mente cree es una de las frases que usamos para entrenar. Es aceptarse con los 1,60 de estatura y saber que no tendré 1,75 como x persona o que por genética tengo que entrenar un poco más o comer un poco menos. Es quererte, aceptarte y vestirte en la que forma que te guste. Es mirarte al espejo y decir ‘yo soy hermosa, valgo mucho más que cualquier talle de ropa’ y es cuando empezás a iluminarte y brillar”, reflexionó.

Sobre su experiencia de animar a que otros inicien el proceso de aceptación con bienestar y salud, Rosita afirmó sentirse feliz. “Se siente bien saber que saqué del sofá a las personas que en vez que quedarse en la casa se animaron y salieron a hacer alguna actividad. Estoy muy feliz porque eso a mí me cambió la vida. No fue fácil cambiar ese chip de elegir entre una ensalada en vez de papas fritas, gaseosa sin azúcar en lugar de la regulares o jugo o agua, trastrabillé muchas veces pero se puede”, recordó.

En el camino los que no la abandonaron fueron su mamá y su papá quienes son su sostén y sus mejores amigos y fueron los que la apoyaron en todo momento y mirando el recorrido hecho, la joven tiene como objetivo seguir inspirando a otras personas y que estas cuiden de su salud que es lo primero para disfrutar cada etapa de la vida.

“La salud es lo primordial, disfrutar de los hijos, de los nietos, viajar, pasearse, caminar y por experiencia se que no hay como el bienestar, el sentirte bien te hace ser otra persona, no importa el talle de ropa que lleves, el sexo si sos nena, nene, si sos alta, bajita, si sos mamá con dos, tres o cinco hijos o si no tenés ninguno y decidís disfrutar de tu pareja o de tus perros. Disfrutar, sentirte bien y cómodo es algo que no tiene precio”, señaló.

Si te gusta bailar, andá si querés practicar deporte buscá cuál es el de tu interés, el que te motiva, caminá, corré, lo importante es mantener el cuerpo en movimiento y vencer al sedentarismo que es el que entorpece los músculos y la mente, agregó la joven.

No importa cuándo se empieza ni con qué actividad, el momento es propio y el ritmo también.

Rosita en breve tendrá su web en la que lanzará “45 días con Rosita” y en esos días aprender a comer y a hacer alguna actividad física, no se trata de dietas ni entrenamientos estrictos sino aprender a cambiar el estilo de vida para inspirar a más gente. Y como emprendedora, Rosita lanzó su línea de ropa deportiva con todos los talles disponibles desde el P hasta el XXL.