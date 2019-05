Desde pequeña la narrativa y el cine captaron su atención y al finalizar el colegio no existía la carrera de cine en el país, se presentó la oportunidad y migró a Italia donde sigue un Master en Dramaturgia y Guión para Cine y Televisión, en Roma. La joven Natalia Echauri Castagnino cuenta sus proyectos y anima a sus pares a que se abran a la posibilidad de estudiar en el extranjero para conocer nuevas culturas y crecer personal y profesionalmente.

Su interés por escribir nació de niña y hasta lo sintió como una necesidad. “Es casi inevitable volverse escritor”, asegura Natalia Echauri Castagnino (26) y así fue que a los 14 años publicó su primera novela con Servilibro y en formato digital.

La escritura y el cine despertaron en Natalia a temprana edad y el buscar nuevos horizontes para formarse profesionalmente no fue optativo ya que la carrera de cine no existía en Paraguay y migró a Italia en el 2013 y reside en Roma desde el 2014.

“Lastimosamente, cuando salí del colegio en Paraguay, aún no existía la carrera. Me enteré que ahora hay un par de universidades que cuentan con cinematografía y artes visuales, lo cual me llena de alegría y entusiasmo, porque así el mercado crece en cantidad y espero también en calidad. Mi primera opción era Italia, y estudié la lengua desde que pude. Dos años después de salir del colegio, y mientras estudiaba Diseño Industrial en la Nacional, recibí una oportunidad en Italia y fui”, rememora la joven.

La estudiante valora cada oportunidad a la que pudo acceder por lo que se considera muy afortunada desde conocer a estudiantes de todo el mundo, ponerse a prueba en otra cultura y otra lengua, la calidad de la educación y la enseñanza de los profesores con mucha experiencia y trayectoria, lugares nuevos y el intercambio cultural. Todo le sirvió a nivel personal y profesional, señaló.

Multifacética, la joven apunta a la dramaturgia, el guión y ya consolidada en la escritura asegura que la narrativa es la que hasta el momento le dio más satisfacciones.

“Publiqué la novela a los catorce y gané un par de premios literarios. En Paraguay y en el extranjero. Como guionista y dramaturga aún soy una aspirante. Estoy siguiendo un Master en Dramaturgia y Guión para Cine y Televisión en la Academia Nacional de Arte Dramática de Italia, en Roma. La selección no fue fácil y de nuevo, por ser parte me siento muy afortunada. Estoy aprendiendo mucho, el curso es muy duro, pero a la vez tengo ya muchos proyectos listos para ser puestos en escena en teatro, como proyectos para películas y series”, afirmó.

Mientras, seguirá abriendo camino con muchos proyectos por concretar entre ellos, la publicación de más libros y llevar a escena los proyectos de teatro, ofrecer sus guiones o ideas de guiones a las casas de producción.

“Tengo varios proyectos para películas e inclusive series. Quisiera trabajar para mostrar Paraguay al mundo”, destacó.

Ella como ejemplo de perseverancia anima a los jóvenes a formarse profesionalmente fuera del país no porque “todo es mejor” sino porque hay diferentes oportunidades y permite acceder a diversas maneras de ver el mundo lo que ayuda a crecer personal y profesionalmente.

“Que se informen y preparen. Informase es fundamental: sobre lo que quieren estudiar, sobre la lengua y cultura del país al que irán, sobre las reglas de la universidad, los documentos, visas y oportunidades. Consultar los sitios web de las universidades es muy útil porque ahí se encuentran todo tipo de informaciones y oportunidades para los estudiantes extranjeros, desde alojamiento a integración”, indicó.

Reflexiona sobre disfrutar de la experiencia vivida con toda la responsabilidad que eso conlleva. “A mucha gente joven le suena muy lindo ir afuera para estudiar; pero una cosa es el turismo, otra es vivir en el extranjero. Somos estudiantes, y requiere el doble de responsabilidad que estudiar en tu país, donde tenés a la familia y amigos cerca. Pero ese miedo no debe frenar a nadie, siempre insisto a quien me pregunte a probar oportunidades en el extranjero”, puntualizó.