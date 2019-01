La toma de conciencia de cada momento vivido, ponerse metas y disfrutar cada día. Esos fueron los cambios que Maggie Leri de 44 años incorporó a su rutina cuatro años atrás cuando recibió el diagnóstico de Esclerosis Múltiple (EM).

“Es una mirada diferente frente a lo que pasa, es como decir ‘me queda esto y entonces lo voy a disfrutar’ y siempre digo que es muy tonto que esperemos tener un diagnóstico para mirar la vida de esa manera porque acá todos somos finitos, todos nos iremos no sabemos cuándo ni cómo, entonces es genial si pudiésemos vivir la vida de esa manera, disfrutar y ser conscientes”, reflexionó.

Multifacética, con metas y sueños por alcanzar, Maggie dejó a un lado la vergüenza y el miedo que le produjo el diagnóstico así como lo admite, habló de lo que estaba pasando y sirvió como apoyo para fortalecer a otros que estaban pasando por lo mismo.

Lo hizo a través de su cuenta de Facebook y terminó convirtiéndose en un aliciente para otros pacientes que viven la dolencia de distintas maneras porque esta se presenta en forma diversa. “Un día lo hice, más por el apoyo de mis hijas que me animaron a que cuente porque ya mucha gente me preguntaba qué me pasaba, que andaba cansada, caminaba raro. Decidí contarlo, hice el posteo y mi vida cambió radicalmente”, recordó.

Maggie se convirtió en un referente de lucha ante la adversidad y considera que antes de dar apoyo es ella la que lo recibe. “La gente me escribe sobre el ánimo que tengo de entrenar y trabajar y realmente ellos creen que yo les doy apoyo con mis posteos pero son ellos los que me apoyan, es muy sanador y terapéutico, leerlos y sentir el apoyo”, puntualizó.

“Le animo a la gente a que haga actividad física porque no solamente hace bien al cuerpo sino que al estado de ánimo, la mente libera sustancias en el cerebro, que hacen que te sientas bien, así que es importante ponerse metas para motivarse en el día a día, una de las cosas que me dijo mi médico es que se vería afectada la vista entonces me puse una meta. Siempre me gustó leer, ahora tengo una meta quiero leer todo lo que se pueda, no en una forma obsesiva sino de disfrutar cuando lo hago”, afirmó.

Fueron cuatro años de un proceso desde que se fueron presentando los síntomas físicos a los que no daba importancia como tropezones y caídas frecuentes, temblor en las manos o al despertar le costaba ver con claridad.

Al principio se trató con especialistas para cada dificultad ya sea con oculistas o traumatólogos hasta que en el 2014 cuando ya la caminata le costaba y cayó varias veces de la bicicleta sin motivo aparente, le realizaron una resonancia magnética con un neurólogo, quien determinó que tenía esclerosis múltiple.

La enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso, es autoinmune, incurable, no se sabe lo que la causa y ahí fue que vinieron las preguntas y el duelo, como ella lo llama.

“A partir del diagnóstico me pasó lo que le pasa a todos, fue un momento de duelo, te preguntás por qué, querés rendirte y no encontrás el sentido a las cosas pero finalmente salí de eso y sí encontré sentido y sí empecé a ponerme metas sobre lo que quería hacer”, señaló.

Inició una búsqueda de información, sin contaminarse con las redes sociales más que nada para no tener datos equivocados, aseguró. Buscó a organizaciones, asociaciones y a pacientes con la misma enfermedad lo que la ayudó a entender mejor a la esclerosis múltiple.

“Una vez que entendí mejor mi enfermedad y con la ayuda de mis médicos pude hacer un cambio en mi alimentación, en mi suplementación y dar una atención regular y constante al aspecto emocional porque esta es una enfermedad autoinmune entonces es importante trabajar ciertas áreas que pueden estar afectándose en el organismo”, señaló.

Podía ser la vista, el habla, la motricidad fina, el andar y fue que descubrió la historia de tres españoles que pese a tener la misma patología hacían competencias del estilo Triatlón y Ultramaratones.

“Fue entonces que me surgió la incógnita de que con mi misma patología ellos podían participar en competencias tan extremas, investigué, me asesoré y desde entonces estoy entrenando para poder algún día cumplir el sueño de realizar un triatlón. Tengo muchos problemas a nivel de las piernas para correr así que el fortalecimiento de es área es lo que más importante que trabajo”, explicó mientras recuperaba el aliento de su entrenamiento del día.

No todo es físico, también es estar bien anímica y emocionalmente, afirmó y que no es solamente ir y entrenar sino tratar de estar bien en el trabajo, de rendir, de dar lo mejor y compartir con la familia y los afectos como un todo que no siempre es considerado.

Su día puede iniciar a las 5:00 AM y terminar cerca de la medianoche, dependiendo de la actividad diaria. Maggie destacó el apoyo incondicional de su familia como de sus hijas que respetan mucho sus horarios para entrenar o muy temprano o muy tarde, de acuerdo a sus actividades laborales.

EM en Paraguay

En Paraguay habría unos 800 pacientes con la enfermedad que deben seguir un tratamiento a base de inmunomodulares que frenan el progreso de la enfermedad. En el 2017, se promulgó la Ley Nº 5.809 que establece cobertura médica dentro del Sistema Sanitario Nacional para el tratamiento de la EM, que incluye la detección, tratamiento y asistencia.

Según la normativa, los pacientes deben recibir la medicación gratuita indicada, la cobertura integral de los tratamientos de neuro-rehabilitación con carácter interdisciplinario, sin topes o límites de sesiones, además de la cobertura de los tratamientos médicos y farmacológicos, y demás terapias que se consideren necesarias para las personas afectadas independientemente de su edad, según prescripción de profesionales habilitados en las especialidades respectivas requeridas.

VÍDEO Y EDICIÓN: Antonella Eguren