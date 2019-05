La disfunción eréctil es uno los motivos de consulta más frecuentes en varones, esta afecta al 99% de los hombres de todas las edades, quien diga que nunca le pasó miente, asegura el sexólogo Alejandro Aguirre. La eyaculación precoz también afecta a varones que no controlan el ritmo de acompañamiento de sus parejas para lograr la satisfacción de ambos.

La disfunción eréctil trae consigo una serie de problemas en el varón ya que por lo general el despliegue varonil durante la relación sexual se enfoca en la penetración no así en otras habilidades que también requiere cada encuentro con la pareja.

Esta dificultad puede deberse a dos causas: una orgánica y otra psicogénica y entre ambas existe una marcada diferencia; en la primeral, se da por lo general en hombres con 45 años de edad en adelante y en la mayoría de los casos son pacientes con alguna patología que puede explicar el porqué del fallo en la erección como la diabetes, hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, obesidad y otras enfermedades endocrinas.

La causa de origen psicogénico pasa más por la ansiedad, el pánico escénico, o el temor por malas experiencias pasadas, explica el doctor Alejandro Aguirre, sexólogo.

“La disfunción orgánica una vez que empieza la curva para abajo va empeorando cada vez, sin una intervención médica, se mejora y soluciona y en el otro caso es explicando e informando al paciente para que sepa por qué le está pasando eso”, afirmó el profesional.

La causa psicogénica predomina en jóvenes ya desde los 18 años para adelante y muchas veces pasa por la misma presión que ejerce ese varón desde su rol de observador de sus propias capacidades.

La eyaculación precoz es otra arista que lleva a los varones al consultorio y esta afecta al 99%, asegura Aguirre y quien diga lo contrario, miente. “Todos mienten cuando hablan de su sexualidad, y como dice un dicho de un brasileño, la sexualidad humana es lo que se hace, no lo que se dice y el que habla y dice que le fue de lo mejor es mentira”, afirmó.

Como profesional asegura que el disfrute no pasa solo por la penetración sino el juego previo porque hay que entender que desde el punto de vista fisiológico, las curvas de respuesta tanto del varón como de la mujer son totalmente diferentes , el varón tiene una fase de excitación rápida, un orgasmo rápido y luego un periodo refractario más o menos prolongado y que se va estirando a medida que pasan los años.

A medida que se envejece, el tiempo entre una erección y la próxima se va alargando, explicó.

De joven se puede repetir una erección a los 5 minutos, 10, 15, 20, luego una hora y llega el día en que no hay más de una por día y si en el encuentro que duró un minuto no se logró satisfacer a la pareja, ya no hay alternativa de una segunda vuelta en las próximas 24 horas.

“El varón termina muy rápido sin satisfacer a su pareja entonces, o despliega otro tipo de habilidades o aprende a controlar su eyaculación precoz”, indicó.

No existe un tiempo estimado para decir que se tiene o no una eyaculación precoz, hay casos de varones que lo hacen en menos de un minuto y obviamente la pareja se quedará mirando el techo, alertó Aguirre.

La medición que se puede hacer es si la pareja no quedó satisfecha y el varón ya llegó a un orgasmo.

“Lo que hacemos con estos varones es explicarles que hay que desarrollar otras habilidades, la relación sexual no es solo penetración y existen mujeres que aseguran que disfrutan un montón con otras cosas pero el paradigma, el estereotipo del macho con el falo en alto hace que el tipo crea que si no penetra no termina de consumar la relación sexual”, señaló.

Aguirre explicó que debido a los cambios en la sociedad, ahora las mujeres son más exigentes a la hora de disfrutar del encuentro sexual, y es cuando el varón se ve en la obligación de cambiar la actitud y trabajar no solo en su disfrute sino en el de ambos.

“El varón que siente que no está en condiciones de satisfacer a su pareja consulta y logra controlar la eyaculación precoz, porque ese es el punto, controlar", puntualizó.