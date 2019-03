El periodo de enamoramiento y pasión en una pareja tiene una fecha límite si esta no se alimenta en el día a día. La vivencia de una sexualidad sana, placentera y responsable requiere de información, ganas y mucho diálogo, asegura el doctor Alejandro Aguirre, sexólogo. El apagón del fuego de la pasión es uno de los tantos motivos de consulta tanto en parejas jóvenes como en adultas.

La pasión como el fuego necesita leña y esta se apaga al cabo de unos dos años si en la pareja no se aportan ideas ni se usa la imaginación. El tiempo de encantamiento, enamoramiento y novedad responde a sustancias químicas que libera el cuerpo entre dos personas que se atraen: las feromonas y cuando estas se desactivan, por lo general empiezan los conflictos en la pareja, se tratan como desconocidos y no saben qué hacer juntos.

El doctor Alejandro Aguirre, sexólogo afirma que el fin de la pasión ocurre tanto en parejas de jóvenes como en la de adultos y se da cuando dejan de buscar la manera de pasarla bien, de disfrutar y de mirarse y saber qué quiere y le gusta a la otra parte.

La información es fundamental para vivir una sexualidad sana, placentera y responsable en pareja y que esta perdure en el tiempo.

Aguirre asegura que siempre utiliza en estos casos la metáfora del fuego ardiendo que al principio se admiran las llamas, se mira su viveza, sus colores pero si solo la persona se detiene a mirarla esta se apaga pero si por el contrario, se tiene la actitud de alimentar el fuego se seguirá disfrutando de la llama.

“Con el deseo sexual en la relación pasa exactamente lo mismo, hay que poner a funcionar el lóbulo frontal que es lo que nos diferencia de los otros mamíferos, se usa poco, muchos no lo usan y se convierten en pareja de simios”, afirmó.

Dio como ejemplo que hacelro con la misma persona, en la misma cama, en el mismo lugar, a la misma hora y en la misma posición puede ser divertido máximo un año, luego se terminan la ganas y se mira para otro lado.

Invitó a animarse a buscar ideas, usar la imaginación y por sobre todo hablar, comunicarse y saber qué le gusta a la pareja y hacer duradero el disfrute como pareja.

“Vienen parejas que ni se miran, que no hablan, no se animan a decir lo que quieren, lo que les gusta, estamos en una época en que todo cambió y ya no es solo que la mujer abre las piernas para el disfrute del varón y que este tenga dos o tres mujeres, la realidad es otra”, señaló.

En intimidad hay que animarse a todo y dentro del dialogo sobre la sexualidad de la pareja encontrar qué es del gusto de ambos, porque no siempre se estará de acuerdo en todo con relación a los gustos y fantasías.

“Habrá cosas que no serán del interés de ambos pero en eso hablando se encuentra algo que sí les gusta a los dos y es cuando se pone leña al fuego. Les animo a usar el lóbulo frontal, imaginar cosas, hablar y tener una actitud proactiva hacia el deseo sexual, de lo contrario al pasión muere”, puntualizó.