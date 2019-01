El hablar de sexo y fantasear con la pareja, la importancia o no del tamaño el miembro viril, la infidelidad y el uso de juguetes sexuales en los encuentros íntimos son aristas de las relaciones sexuales detalladas por el sexólogo Ariel González, quien afirma que cada persona debe aprender y vivenciar su sexualidad para que el placer sea sano e integral. Fantasías, fetiches y mitos: cómo hablar con la pareja sobre los deseos ocultos.

El ritmo de vida es un elemento importante y puede influir en lograr un disfrute de la intimidad sexual de una pareja. El no caer en al monotonía no es necesariamente optar por nuevas posiciones sino inclusive cambiar de escenarios en los encuentros sexuales diversificando ambientes y lugares, sugiere el sexólogo Ariel González.

Hablar, fantasear y expresarse con la pareja es una recomendación a tener en cuenta para mantener el disfrute y que este sea mutuo. “Es importante hablar de sexo con la pareja, fantasear con la pareja, expresar lo que se desea, ya sea vía mensajes de texto, llamadas o cara a cara, pero en esencia, decir lo que se quiere y negociar juntos qué conductas desarrollar y que el placer sea mutuo”, señala González para HOY.

Al hablar de disfrute se relaciona con el orgasmo tanto femenino como masculino y la creencia general es que el proceso femenino es más complejo, sin embargo, el especialista afirma que si bien existen características fisiológicas similares, las diferencias anatómicas se deben tener en cuenta y al mismo tiempo entender el orgasmo y lo cierto es que las mujeres en lo que necesitan más tiempo, biológicamente hablando, es en conseguir la excitación, no en el orgasmo.

“El orgasmo es la liberación de la tensión sexual que ocurre tanto en hombres como en mujeres y no solo tiene una dimensión corporal sino también una dimensión subjetiva y cada persona libera esas tensiones como mejor le parezca”, indica.

¿El tamaño importa? Es una de las tantas preguntas que tienen respuestas dispares sin embargo, González afirma que el tamaño del pene no guarda relación con la capacidad que tenga ese hombre de dar o de obtener placer. “El órgano más importante para obtener placer es el cerebro. Depende de cómo cada persona aprenda y vivencie su sexualidad para que el placer sea sano e integral”, puntualiza.

Infidelidad

En cuanto a la infidelidad en la pareja, González aclara que no necesariamente se debe a una insatisfacción sexual en la pareja. “Podría ser una de las razones, muchas personas tienen conductas de infidelidad, por la ausencia de la pareja por un viaje, por querer experimentar nuevas experiencias o simplemente porque se dio la oportunidad y decide aprovecharla”, agrega el profesional.

Además, existen casos en que la persona asume que la infidelidad no es tener un acto sexual con otra persona estando en pareja, sino enamorarse de otra persona más. “El concepto de infidelidad depende de cada pareja finalmente”, aclara.

Fantasías, fetiches y mitos

Debido a que cada pareja es un mundo y de cada par depende considerar qué es infidelidad, los deseos y fantasías son eso, aclara González y no necesariamente implica una exigencia para la pareja. “Es mucho más sano expresar lo que se quiere a callarse y simplemente asumir cosas por la pareja”, señala el sexólogo.

Entre otros, los tríos, los juguetes sexuales y otras ideas que rondan la cabeza deben resolverse de a dos. “En esencia, si la persona siente o piensa que no puede expresarse plenamente de manera sexual con su pareja, por temor; lo que debería cuestionarse no sólo es lo que le gusta en las relaciones sexuales, sino el objetivo de estar en una relación de pareja en donde no se siente en plenitud o en confianza suficiente de vivir su sexualidad”.

Por otro lado, muchas personas no hablan de lo que les gusta, porque no tienen las herramientas de comunicación asertiva para expresarse, ahí, lo recomendable sería entrenarse en esta habilidad, solo o en acompañamiento psicoterapéutico.

Entre los fetiches se encuentra la participación de los juguetes sexuales a la hora del momento íntimo y González indica que estos podrían ser vistos como una “ayuda extra” para conseguir placer durante las relaciones sexuales.

Cuidado, que si el uso de los juguetes sexuales se convierte en un medio exclusivo para obtener placer, entonces sí se podría hablar de algún trastorno sexual. “En cuanto al límite de tiempo de su uso, no existe tal, siempre y cuando, la persona tenga en claro que no sea el único medio para obtener placer y que en esencia lo considere como un elemento extra de la relación sexual”, puntualiza.