Los corredores no profesionales en nuestro país ahora tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias a través de una nueva plataforma que ve la luz a través de las redes sociales: “Amateur is the New Pro”.

Un grupo de apasionados del running decidió darle vida a “Amateur is the New Pro”, una nueva plataforma de contenido que nace desde las ganas de compartir experiencias y vivencias del entrenamiento de corredores no profesionales en Paraguay.

El formato se había iniciado como una cuestión personal pero, dado el contexto, se transformó y finalmente tuvo un giro radical hasta apuntar a generar así una plataforma independiente en redes sociales.

La iniciativa es impulsada con el apoyo de la agencia AYO para la realización de contenido, concepto e imagen gráfica, y la colaboración de la productora Fotocicleta de Ralphie Zotti (fotógrafo publicitario), quien también es corredor de ecoaventura y Trail running, para la creación de materiales audiovisuales.

EDITAR Y FORMATEAR

“Amateur is the New Pro” mediante sus propios canales busca registrar, ordenar, editar y compartir de manera real y espontánea los tips, entrenamientos, equipamientos y todo lo que uno debe tener en cuenta para empezar a correr o, si ya es corredor, para poder hacerlo de manera más eficiente y eficaz.

Al practicar este deporte, muchas veces las personas tienen que conciliar su vida laboral, personal, profesional y familiar con el entrenamiento y las carreras, por lo que la plataforma busca orientar a los interesados para lograr esto de forma equilibrada.

Asimismo, pretende demostrar que todos pueden correr desde la distancia más mínima hasta una ultramaratón (distancias superiores a 42 kilómetros), siempre que uno quiera y se prepare correctamente.

LO DE MEJOR DEL MUNDO RUNNING PERO 100% LOCAL

En la plataforma también se compartirán experiencias y reviews de calzados, ropas y accesorios que se pueden encontrar dentro del mercado local, testeados en nuestros circuitos, superficie y clima, siendo éste uno de los factores diferenciales en comparación a otras plataformas similares de running que ya existen en la web.

VISIBILIZAR Y COMPARTIR

Diversos atletas amateurs irán compartiendo sus historias de vida e inicios en el mundo del running junto con nutricionistas, entrenadores, preparadores físicos y gimnasios, quienes se encargaran de los tips y consejos.

CÓMO ENCONTRARLOS

Los interesados en conocer más detalles pueden buscar en todas las redes sociales como “Amateur is the New Pro”.