El pasado 30 de julio, dos días antes del decimocuarto aniversario del incendio del Ycua Bolaños, el usuario de la red Twitter @Kikerock77_ (Enrique Núñez) posteó un hilo donde habló de una historia que para él, hasta ese momento, era desconocida. Su padre, Francisco Manuel Núñez Carpellni, le contó por primera vez en 14 años todo lo que pasó aquella mañana de domingo en la que 400 personas perdieron la vida.

El hilo de los tuits generaron una gran repercusión y varios internautas recordaron a la madre de Enrique, doña Norma Elisa Ferreira, una conocida docente oriunda de la ciudad de Coronel Oviedo.

“Yo tenía cuatro niños y una nena. Desde ese día me quedé como papá y mamá. Cuando ella me dejó tenía dos universitarios y los demás eran chicos”, contó Francisco quien desde Formosa, donde reside y trabaja, contó su historia a HOY Digital.

Aquella mañana del 1 de agosto, Francisco Núñez no estaba en Formosa porque había peleado con un cliente. En ese entonces, vivía con su esposa y sus hijos cerca de La Piedad, en el barrio Mbocayaty de Asunción.

Él y su esposa acordaron ir al supermercado Stock, ubicado frente al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) para comprar carne ya que ese día se festejaban los cumpleaños de dos de sus hijos. Los Núñez Ferreira acostumbraban a ir al super en familia, pero ese día los más chiquitos se quedaron porque estaban muy entretenidos jugando videojuegos y por ello solo fue el matrimonio.

A las 10:00, se disponían a salir de su casa pero un vecino les atajó para conversar sobre temas inherentes a la comisión vecinal teniendo en cuenta de que se estaban organizando para construir un desagüe cloacal. La charla les generó un retraso considerable y la esposa de Francisco le recomendó ir al supermercado Ycuá Bolaños porque les quedaba más cerca.

EL SUEÑO DE FRANCISCO

La noche anterior, Francisco había tenido un sueño. “Yo vivo en la Argentina. Soy aficionado a la música. Soñé que me fui a un festival de chamamé de día. Había lindo sol pero era muy aburrido para ella. Ella quería salir pero la salida estaba toda amurallada. No había posibilidad de salir hasta que termine la peña. Tuve que salir para alegrarla”, recordó. Doña Norma se limitó a decirle: “qué raro que es tu sueño”, sin siquiera suponer que pudo haber sido una premonición de lo que iba a pasar más adelante.

Tan normal era la jornada que ese día, antes de ir al supermercado, Francisco le cargó combustible a su camioneta, una Isuzu cero kilómetro. Le pidió “tanque lleno” al playero y su esposa exclamó: “¿tanque lleno? se ve que trajiste mucha plata”. Él le respondió que sí y seguidamente la mujer le pregunta: “¿puedo comprar lo que yo quiera?”, consulta que nuevamente tuvo una respuesta positiva.

Mis padres estaban en la carnicería cuando empezaron a escuchar ruidos en el cielo razo, mi mamá preguntó qué era y mi papá le respondió bromeando “está cayendo granizo” y rieron hasta que empezaron a ver a gente corriendo. Ahí empezo la desesperación — Kike (@Kikerock77_) 31 de julio de 2018

EL INCENDIO

Ya en el supermercado, Francisco y Norma fueron directo a la góndola de carne. Él estaba alardeando de su supuesto conocimiento sobre carnes cuando empezó a escuchar el ruido de la chapa. “El ruido era tatatatatatata. Como un ruido de granizo. Ella me preguntó: ‘¿qué es ese ruido?’ y yo le dije: ‘está cayendo granizo’. Ella me dijo ‘¿cómo granizo?’ y se reía”, recordó.

“Cuando me dijo ‘mirá un poco atrás’ vi una bola de fuego. Sin ruido, sin humo, sin explosión. Eso que decían de que hubo explosión era una mentira. Después recién vino, una hora después, la explosión. Vino cuando estaba ya en el piso tirado. Corrimos. Pensaba irme hacia el depósito donde vienen los carniceros pero después me fui hacia la rampa donde estaba la camioneta estacionada y ahí justo se me cayó ella”, dijo Francisco entre sollozos.

Francisco siguió con su relato: “me agaché y le grité con voz de mando de militar ‘¡levántese, levántese!’ y ya no podía. Ahí la gente me empujó y me caí frente a ella. La gente encima nuestro se quedó en la orilla. Se caía la gente encima nuestro. No podía mover ni la pierna ni el brazo ni la cara”.

“MUÑEQUITO DE CUERDA”

En el periodismo se escucha de todo. Hay historias, falsas, verdaderas, simples, complejas y también hay emotivas. Una de las más difíciles que me tocó escribir -a nivel personal- es la de los últimos momentos de Francisco y Norma, juntos.

El hombre recordó que hasta hoy busca en los karaokes una canción, poco conocida ya por generaciones contemporáneas pero con un simbolismo muy elevado, que es “Muñequito de cuerda”, cuya interpretación del mexicano Pedro Infante es la más popular. Como su título lo dice se trata de un muñeco de cuerda que necesita que se le dé cuerda para poder sobrellevar cualquier tipo de pesar en la vida.

En algunas ocasiones, cuando Francisco no tenía ganas de ir a trabajar. Norma utilizaba la melodía de “Muñequito de cuerda” para pedirle a su marido que vaya a trabajar porque sus hijos lo necesitan. “En ese entonces teníamos cuatro hijos y ella me cantaba: ‘No me importa si no trabajás. Se está terminando el pañal, va a faltar leche mañana’, y ahí me levantaba con ganas de trabajar”, recordó.

El día del incendio, ya bajo una montaña de personas, Norma le dijo a Francisco: “No vas a creer lo que me dijo. Me cantó y me dijo: ‘mirá Francisco. Yo ya no puedo ayudarte. Ya no tengo más piernas. No me duele nada. Vos tenés que defenderte. Tus hijos te van a necesitar mañana. Mañana tu hijo te va a necesitar. Yo ya no puedo más’.

En ese momento, Francisco empezó a intentar zafar de la cantidad de gente que estaba sobre él. Fue hacia la derecha del estacionamiento y en lugar de ir hacia la rampa para salir, fue hacia una columna. En un momento expresó que el mensaje de su esposa pudo haber sido producto de su mente, lo cierto es que esa voz fue la que lo convirtió en sobreviviente.

“Yo ahí me quedé. Cuando ahí entré pasó un calor fuertísimo. Mi cinto, mi camisa y mi anteojo se derritieron. Yo no me quemé. Solo ampollas tenía. Ahí me arrastré hacia Artigas. Pegado por el muro entre cadáveres calientes. Ahí se cayó el muro de cristales sobre Artigas y alguien me levantó. No podía respirar normalmente. Pedía agua pero no me daban porque no podía”, relató.

LA PEOR NOTICIA

Ya luego de reponerse, empezó a preguntar por su esposa. Un hermano suyo le dijo que estaba internada en el Hospital Central del IPS. Como Francisco estaba internado, se escapó y fue a buscar a Norma. Su ánimo se cayó cuando la mujer que estaba recibiendo atención médica no era la madre de sus hijos y empezó a manejar la posibilidad de que ella haya sobrevivido al siniestro.

Cuando fue a su casa se encerró en su pieza, ya resignado y consternado por lo ocurrido. Una costurera llegó hasta donde él y le dijo que vaya hasta la Caballería a reconocer el cadáver de su esposa. Francisco pudo saber que uno de los cuerpos era el de Norma, por las cicatrices en la pierna que tenía de un accidente automovilístico.

La madre de Norma, Bonifacia Ferreira, una mujer sana y fuerte, sufrió una descompensación luego de enterarse de la muerte de su hija y un mes después, falleció. Fueron pérdidas muy fuertes para la familia ya que ambas fueron por culpa del incendio.

Los días de Francisco fueron terribles y hasta hoy sufre secuelas de aquel episodio. Ya no puede dormir con la luz apagada y siempre que va a un lugar chequea si es posible escapar de un eventual siniestro. La vida lo preparó y la oportunidad que le dio Norma antes de morir hizo que el hombre siga con su vida. Hoy, es una de las tantas voces que quedaron huérfanas de un ser querido y que siguen pidiendo que se haga justicia por la catástrofe más cruenta de la historia del país.