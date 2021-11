Hace unos días atrás, el hombre se hizo viral por aparecer vestido como uno de los integrantes de la agrupación musical y se lo vio haciendo los llamativos pasos del vocalista, pero al final terminó cayendo al suelo.

Juan Vicente Bogarín Cáceres (39) es de Minga Guazú, Departamento del Alto Paraná y detrás de ese video gracioso hay una vida marcada por el sacrificio y el sudor diario. Como aseguró a Crónica, “levantarse del suelo” ya es costumbre para él.

Juan Vicente trabaja como carbonero y en sus ratos libres le hace “tributo” a sus ídolos de ‘The Fenders’. “Soy demasiado fanático del grupo, de corazón. Nunca encontré un grupo nacional que haga divertir a grandes y chicos de la manera en que lo hacen. Siempre veía sus videos y aprendí sus pasos. La gente nomás me regaló para mi saco y pantalón blanco y un cinto”, dijo.

“Yo crecí con mis abuelos, no tuve el cariño de mis padres. Es por eso que a mí me encanta sacarles sonrisa a los niños porque les siento como mis hijos. Soy como un niño aún y quiero que ellos disfruten lo que yo no pude en mi infancia, lo hago más por los chicos”, contó.

Y Juan Vicente cumplió su sueño. Conoció a sus ídolos de ‘The Fenders’, quienes le obsequiaron un atuendo que usan para sus shows. Juan Vicente dejó caer lágrimas de emoción al recibir tal presente de su ídolo, el autor de ‘La Vaca Lola’.

“Cumplí mi sueño y conocí a estas grandes personas, ndaroviaiti hína (no puedo creer todavía)”, sostuvo.

Los “The Fenders” llegaron hasta la casa de Juan Vicente por intermedio del conocido Vicente “Jakare” Saenger.

“Les estoy agradecido a todos por ayudarme a cumpl ir este sueño. Conocer a mis ídolos no tiene precio. Qué más puedo pedir a esta vida”, dijo el emocionado Juan, quien en todo momento se mostró muy agradecido por el detalle.

“Este día no lo voy a olvidar nunca. No puedo dejar de llorar, avy’aiterei”, finalizó.